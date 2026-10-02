Сергей Рожков: «Я сразу предупредил скорую помощь: «Будьте наготове»

Интервью с председателем департамента футзала Федерации футбола Татарстана

Сергей Рожков (справа) с легендой российского футзала Ренатом Камалетдиновым. Фото: предоставлено Сергеем Рожковым

Стартовал чемпионат Казани по футзалу. В прошедшее межсезонье руководитель регионального отделения АМФР в Республике Татарстан и Федерации мини-футбола города Казани Сергей Рожков был избран в исполком Ассоциации мини-футбола России. Это случилось накануне 55-летия Сергея Владимировича, после чего юбиляр дал эксклюзивное интервью «Реальному времени».

«Изначально мы просто начали играть в мини-футбол так, как его представляли, без правил»

— Сергей Владимирович, как вы воспринимаете свое избрание в исполком Ассоциации мини-футбола России?

— В какой-то степени я отношусь к нему, как избранию «За выслугу лет». Так получается, что я остался едва ли не самым возрастным и опытным членом ассоциации по сроку пребывания в ней. Разве что Григорий Березкин из Санкт-Петербурга находится в ассоциации дольше, чем я.

— Я с тобой поспорю, приведя исторический пример. Советский Союз был избран членом ФИФА в 1947 году, а наш член Валентин Гранаткин стал одним из вице-президентов не за какие-то спортивные заслуги страны и лично свои. При этом его наделили правом решающего голоса на голосовании, а он на тот момент был разве что призером чемпионата СССР 1947 года и то по хоккею с шайбой. При этом в его отношении было не избрание, а назначение в знак признательности за победу во Второй мировой войне. Могли любого другого уважаемого человека назначить, чью кандидатуру предложили бы в СССР. Но в твоем избрании, согласись, нет признания заслуг Татарстана в развитии футзала, где нет профи-команды, республика не проводит профессиональных турниров. Это признание заслуг твоей работы и твоего небольшого коллектива.

— В том, что я начал заниматься этой работой, есть, наверное, желание осуществить детские мечты, когда я лет в 12 завел тетрадь, рисовал там таблицы с командами и играл за них в воображаемый хоккей. Возможно, это было связано с общением с моим дядей, страстным фанатом ЦСКА, особенно, его хоккейной команды, и чтением газеты «Советский спорт». Так я даже визуализировать могу, поскольку ларек располагался напротив окон моей квартиры, я выглядывал с утра, видел, что там стоит очередь за газетами, и бежал покупать «Советский спорт».

Первая команда Сергея Рожкова «БИМ Радио» 25 лет назад. предоставлено Сергеем Рожковым

Потом мы просто начали играть в мини-футбол так, как его представляли, без правил настоящих. Познакомились с теми, кто играл в мини-футбол организованный, с правилами, регламентами. Втянулись через них в это сообщество. В какой-то период участие в этих турнирах всколыхнуло во мне, человеке из совсем другой области жизни, разбудило все те детские желания об организации матчей, турниров, тех самых разлинованных в тетрадке таблицах. Тогда мы с другим энтузиастом, Алексеем Шибановым, провели первый турнир, при том что опыта в мини-футболе у Леши на тот момент было куда больше, поскольку он участвовал в соревнованиях едва ли не с самого начала их проведения. Накопили трех-четырехлетний опыт проведения подобных турниров. Потом с друзьями в 2008 году съездили в Ригу на финал Континентального Кубка по хоккею, а затем летом на чемпионат Европы по футболу, и с этим опытом увиденных соревнований, я поехал уже в Москву, в федерацию мини-футбола России.

У меня проснулось желание вызвать интерес в Казани к мини-футболу такой же, как я видел у хоккейных болельщиков в Риге и футбольных фанатов сборной Испании в Австрии, когда они буквально заполонили собой весь город. И я, как «ходоки к Ленину», приехал в Москву: «Здравствуйте, я из Казани. Давайте сотрудничать». А у них была программа развития мини-футбола, как тогда назывался нынешний футзал, на местах, и желание вовлекать в это развитие как можно больше регионов. Специализированные программы «Мини-футбол в школы», «Мини-футбол в вузы», которые некому было здесь развивать.

Сергей Рожков с Алехандро Домингесом (слева) и Юрием Солано (справа) предоставлено Сергеем Рожковым

Как Николаев и Королева снова оказались в одной команде

— Замечу, что это наложилось на период, когда мы потеряли первую профессиональную команду Суперлиги «Приволжанин», а затем спонтанно появлялись на федеральном уровне только благодаря участию команды «КАИ-Олимп» в вузовском чемпионате России, и рождению команды «Ядран», дошедшей до уровня высшей лиги.

— Да, но одновременно Казань начала проводить соревнования. Это и первые игры стран СНГ в 2021 году, «Всероссийская Динамиада» 2023 года, «Игры будущего» 2024 года, многочисленные спартакиады банковских и крупных корпоративных федеральных структур, даже всероссийские соревнования среди Суворовских училищ, позволили набрать опыт проведения соревнований в Казани, которого у нас ранее не было. Даже международные Сбербанкиады 2017 и 2023 годов, куда приехали 2 тысячи участников. включая Белоруссию, Казахстан, Турцию. В нынешнем году накопленный опыт помог в проведении матча, который я ранее не представлял. Это в рамках «Новой волны», как выяснилось, Игорь Крутой уже десятки лет проводит матч по пляжному футболу между конкурсантами и представителями организаторов, включая местный бомонд.

В результате я судил матч по пляжному футболу, в котором со стороны звезд вышли сам Крутой, Олег Газманов, Игорь Николаев плюс поддержка из Казани Ильсур Метшин, футболист «Рубина» Олег Иванов, волейболисты Ирина Королева и Максим Михайлов.

Рожков — сидит в центре. Над ним стоит звезда мирового футбола Эйсебио. предоставлено Сергеем Рожковым

— Опять Николаев с Королевой в одной команде.

— Да-да... Гендиректор самого конкурса Александр Румянцев, он и ввел в традицию конкурса проведение этого матча. И можно найти фотографии с ранних этапов «Новой волны», проводимой еще в Юрмале, где на песочке играют молодые Крутой, Румянцев, наши легендарные певцы. Что любопытно: «звезды», как я подозреваю, хотели выйти на старт матча, немного подвигаться и замениться с первым свистком. А там мяч так долго не уходил за пределы поля, и игра шла непрерывно, что все буквально вспотели, но продолжали играть.

Со стороны конкурсантов — участники «Новой волны — 2026», включая победительницу Флору Бичахчян из Армении. И, что интересно, симпатии зрителей разделились. Мы, люди постарше, знаем Газманова, Николаева из команды звезд, а молодежь их соперников из конкурсантов, ту же Флору, которая встала на ворота, не снимая платья, и отбивала мячи, что удивительно, — не знает. Как только матч закончился, все зрители рванули к Флоре, кто сфотографироваться. кто за автографом. Иные времена — новые кумиры...

«Мне надо было начинать общение с чистого листа»

— Мой опыт игры в одной команде с представителями музыки аккумулируется в один тайм с Ираклием Пирцхалавой, про которого написано, что в он в детстве играл в школе «Локомотива». Играя за нас, он за один тайм ни разу не смог зацепиться за мяч, и перед вторым таймом пообещал нам: «Ребята, я сейчас вас усилю», и ушел из команды. Как тебе уровень игры на «Новой волне»?

— Я сразу предупредил сотрудников скорой помощи: «Будьте наготове». В итоге четыре травмы. Там был момент, когда мы зовем врача по одному поводу, а тут уже следующий сломался. Но в остальном было весело: эмоции, песок в глаза, клубок из восьми человек, по четыре в каждой команде, бегает за одним мячом в стремлении пнуть по нему. Но само по себе весело, заметь: сколько времени мы это обсуждаем.

Сергей Рожков (слева) с Маратом Шарифуллиным и нынешним управляющим директором Континентальной хоккейной лиги Алексеем Морозовым. предоставлено Сергеем Рожковым

А начиналось мое знакомство с представителями Ассоциации мини-футбола с того, что они высказали крайнее недовольство нами в связи с историей проведения первой летней Универсиады 2008 года, проекта, внедренного в жизнь министром спорта Вячеславом Фетисовым, а воплощаемого уже в период, когда министром стал Виталий Мутко. Взаимодействия Москвы и Казани тогда не сложилось, и человек, который отвечал за проведения мини-футбольного турнира того года в УНИКСе, за два года уже поднялся по служебной лестнице в Ассоциации мини-футбола России, оставив о Казани не самые добрые воспоминания.

То есть мне еще поначалу пришлось доказывать, что не имел на тот момент никакого отношения, и нам надо начинать общение с чистого листа. Мне ответили: «Ладно, приезжайте на совещание». А это был сбор кураторов по развитию мини-футбола в семи-восьми регионах страны —это и Дальний Восток, и Приволжье, и «Золотое кольцо», и другие. И я, дебютант из Казани, при том что центром нашего регионального подразделения был Нижний Новгород, с которым у нас на тот момент не было коммуникации. Получается, что я перешагнул через них и приехал в Москву напрямую, и много лет я ездил на совещания, где собирались представитель МРО, то есть, межрегиональных отделений. И я от Казани, независимо от Приволжья, и даже от Татарстана. Поначалу я ездил, как слушатель семинаров, которые проводились с целью популяризировать соревнования, проводимые на местах, и по приезду делился услышанным с представителями департамента мини-футбола Казани. Вместе мы воплощали услышанное с учетом каких-то нюансов.

— В 2011 году провели даже корпоративный турнир на призы австрийской компании «Винербергер». Отмечу, что эта компания в Австрии поддерживала баскетбольную команду, местного чемпиона, участника Кубка чемпионов, а у нас стала организатором турнира, смыслом которого было собрать команды-участницы по профессиям.

— Да, победила команда финансистов во главе Маратом Шарифуллиным, нынешним управляющим отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, у которого в команде был Максим Денисов, ныне руководитель Дирекции спортивных и социальных проектов. Это помогало накапливать необходимый опыт в проведении турниров. которые на тот момент я пытался проводить буквально все, охватив как можно больше направлений. Несколько лет проводили турнир среди представителей национальных диаспор, проживающих в Татарстане, откуда потом в казанский футбол перешла команда «Нефтчи», на долгое время ставшая лидером мини-футбольного движения, включая ветеранские соревнования. Корпоративные соревнования среди представителей следственного комитета, судей, команда, с членами которой мы очень дружны, а ведь она состоит исключительно из представителей Верховного суда, которые и сами участвуют и проводят в Казани корпоративные соревнования.

Пьедестал почета «Кубка Винербергер-2011». предоставлено Сергеем Рожковым