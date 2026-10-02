Количество вакансий для IT-специалистов в России сократилось на 32% за год

Работодатели заинтересованы в технологических специалистах, но ищут кадры для решения прикладных и производственных задач

Фото: Динар Фатыхов

Абсолютное количество ИТ-вакансий в России снизилось на 32,5% за последние 12 месяцев, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу АИРР.

Региональный индекс востребованности кадров для инновационной экономики, который АИРР рассчитывает ежеквартально, отражает количество вакансий STEM-профессий на 10 тысяч человек экономически активного населения в каждом регионе. В исследовании использованы данные платформы онлайн-рекрутинга «Хэдхантер», охватывающие 860 тысяч вакансий, опубликованных или продленных в июне 2026 года, из которых 88 тысяч относятся к STEM-профессиям. Индекс был рассчитан для 85 субъектов РФ, и АИРР представила обновленные цифры по окончании II квартала 2026 года.

— Результаты исследования показывают изменения в структуре спроса на кадры. Наиболее заметное сокращение наблюдается в ИТ-сегменте, где количество вакансий упало на 32,5%, что значительно превышает общее снижение спроса на STEM-специалистов. В результате доля вакансий ИТ-компаний среди всех STEM-вакансий уменьшилась до 12% по сравнению с 13,7% годом ранее, — говорится в сообщении.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

АИРР отметила, что данное снижение свидетельствует о продолжающейся перестройке кадрового спроса. Работодатели по-прежнему заинтересованы в технологических компетенциях, но стали более акцентированными в поиске специалистов, необходимых для решения прикладных и производственных задач. В условиях снижения активности найма работодатели становятся более требовательными к готовности кандидатов быстро включаться в рабочие процессы.

Также стало известно, что доля вакансий для специалистов без опыта в июне составила 12,1%, что ниже на 14,1%, чем годом ранее. Возможности трудоустройства для молодых специалистов значительно варьируются по регионам: в 12 субъектах доля вакансий для выпускников превышает 20%, в то время как в четырех регионах она опустилась ниже 10%.

Исследование также показало, что рынок STEM-найма стабилизировался после резкого снижения в 2025 году. В II квартале спрос на специалистов практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, однако в годовом выражении востребованность STEM-кадров остается на уровне на 19,9% ниже, чем в июне 2025 года. Регионы АИРР по-прежнему демонстрируют высокий спрос на специалистов: 11 из 20 регионов Ассоциации входят в группу с наибольшей востребованностью кадров.

Ранее сообщалось, что самозанятые в России сравнялись с наемными работниками по росту доходов.

Никита Егоров