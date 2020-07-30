Владимир Путин может провести прием в честь 100-летия ТАССР в Казани в конце августа

Путина ждут в «Казань Экспо»

По данным источников «Реального времени», президент России Владимир Путин посетит Казань в двадцатых числах августа. Приготовления к визиту первого лица начались на площадке «Казань Экспо». Источник нашего издания отмечает, что в преддверии визита главы государства в выставочный центр на днях приедут представители ФСО и других силовых структур.

Напомним, 20 мая на встрече президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал Путину, что в республике на август запланированы торжественные мероприятия в честь 100-летия ТАССР. Отпраздновать юбилей государственности республики вместе с татарстанцами он пригласил и Путина.

«Приглашаю вас посетить наш праздник 30 августа, потому что сколько сделали для Татарстана вы за 20 лет — просто не счесть, и мы искренне вам благодарны», — сказал тогда Минниханов. Путин приглашение принял.

Приготовления к визиту первого лица начались на площадке «Казань Экспо». Фото Олега Тихонова

Отметим, что дата празднования 100-летия ТАССР, по словам руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилии Галимовой, пока не определена. Она же заявляла в июле, что говорить о том, что точно будут массовые мероприятия, пока рано.

В прошлом году Путин приезжал в Татарстан четыре раза

Путин довольно часто посещает Татарстан. 21 марта 2000 года он впервые в статусе первого лица прилетел в республику. Тогда глава государства провел первое заседание государственной комиссии по подготовке к празднованию 1000-летия основания Казани, побывал в Азино, на улице Баумана и осмотрел строительство мечети «Кул-Шариф».



В прошлом году президент России целых четыре раза приезжал в республику. Первый визит состоялся 12 февраля, когда Путин провел встречу с представителями общественности в Казани и заседание президиума Иннополиса. Через три месяца, 13 мая, глава государства провел на авиационном заводе в столице РТ совещание по вопросам развития военного комплекса. 27 августа Путин присутствовал на церемонии закрытия WorldSkills 2019 на «Казань Арене».

Последний на данный момент визит состоялся 13 декабря 2019 года. Путин посетил Набережные Челны, где поздравил КАМАЗ с 50-летием.

Последний на данный момент визит состоялся 13 декабря 2019 года. Фото kremlin.ru

Визит в Казань станет первым в этом году и с момента начала пандемии коронавирусной инфекции. Приезд главы государства в Татарстан в преддверии выборов президента республики окажет существенную поддержку Рустаму Минниханову и позволит укрепить стартовавшие в регионе инфраструктурные инициативы — такие, как строительство скоростной трассы М-12.

Дарья Пинегина