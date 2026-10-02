Тильда Суинтон выпустит мемуары о семье, Шотландии, войне и актерской работе

Книга Material Evidence выйдет в издательстве Canongate

Издательство Canongate приобрело мировые права на мемуары британской актрисы Тильды Суинтон Material Evidence, пишет The Bookseller. В книге Суинтон отказалась от привычной хронологии. Она не будет последовательно рассказывать о детстве, карьере и жизни до настоящего времени. Автор построит книгу вокруг конкретных предметов и связанных с ними воспоминаний. Среди таких вещей Суинтон называет платье для крещения, письмо, деревянную ногу, толстовку, отрезок вышивальной нити и фотографию. Через эти предметы она соединит личные воспоминания с историей семьи.

Material Evidence затронет семейное происхождение Суинтон, социальный класс и наследство. Автор также расскажет о шотландской идентичности, войне и ее последствиях, утрате, совместной работе и сценическом опыте. Суинтон описывает книгу как исследование любопытства и памяти. По ее замыслу, читатель будет двигаться от одного предмета к другому и постепенно собирать историю человека через вещи и связанные с ними события.

Переговоры об издании начались летом 2025 года. За это время проект расширился и получил больше связанных между собой тем. В Canongate считают, что Суинтон использует собственную структуру книги, чтобы соединить личную историю с наблюдениями о памяти и материальном мире. Для Canongate Material Evidence станет проектом с международными партнерами. Издательство уже начало привлекать компании и организации из разных стран к работе с книгой.



Екатерина Петрова