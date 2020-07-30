Ученые назвали города, где возможна вторая волна COVID-19 из-за начала учебного года

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Российские ученые прогнозируют приход второй волны в сентябре и связывают это с началом учебного года. По мнению экспертов, заболеваемость COVID-19 вырастет осенью в Москве и Санкт-Петербурге в связи с возвращением иногородних студентов.

В СПбПУ посчитали, что с 10 по 14 сентября число инфицированных в двух столицах может вырасти на 15—20%. Проректор по перспективным проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы Алексей Боровков считает, что всех иногородних студентов по приезде надо обязательно тестировать или отправлять на двухнедельный карантин.

При этом эксперты подчеркивают, что ожидаемая в начале осени вторая волна COVID-19 будет уже не такой массовой, как первая. Но в группу риска попадают университетские преподаватели — большинство из них старше 65 лет, пишут «Известия».

Вчера первый замминистра здравоохранения Татарстана Альмир Абашев заявил, что в Татарстане не ждут второй волны заболеваемости коронавирусом. При этом он подчеркнул, что осенью начнется сезонный подъем других острых респираторных заболеваний и в задачи Минздрава будет входить выяснение, коронавирус это или нет.

