В аэропорту Бугульмы во второй раз ввели ограничения на полеты
Об этом сообщает Росавиация
В аэропорту Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее возобновил работу аэропорт Казани. Аэропорт Нижнекамска все еще закрыт.
Напомним, в Татарстане с 04:50 до 06:52 мск действовала ракетная опасность. С 05:17 в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».