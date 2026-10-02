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В аэропорту Бугульмы во второй раз ввели ограничения на полеты

10:50, 02.10.2026

Об этом сообщает Росавиация

В аэропорту Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее возобновил работу аэропорт Казани. Аэропорт Нижнекамска все еще закрыт.

Напомним, в Татарстане с 04:50 до 06:52 мск действовала ракетная опасность. С 05:17 в республике продолжает действовать режим беспилотной опасности.

Алсу Сабирзанова

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