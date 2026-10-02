Защита экс-мэра Бугульмы будет оспаривать возбуждение уголовного дела

От иных комментариев адвокат экс-чиновника Линара Закирова пока воздерживается

Адвокат бывшего главы Бугульминского района Линара Закирова считает незаконным уголовное преследование своего клиента. «Будет обжаловать», — сообщил сегодня «Реальному времени» профессиональный защитник Ленар Шакиров, ранее представлявший интересы того же чиновника в антикоррупционных делах.

Адвокат также отметил, что на данный момент с постановлением о возбуждении дела защита даже не ознакомлена. Тем самым косвенно подтвердил информацию «Реального времени» — в ранге подозреваемого экс-мэра Бугульмы пока не допрашивали.

Напомним, претензии Следкома к Линару Закирову связаны с деятельностью зарегистрированной в Бугульме компании «Дорстрой» и охватывают период с 18 июля 2022 года по 28 апреля 2025-го.

По версии силовиков, на посту главы района Закиров умышленно и вопреки установленным для чиновника запретам и во вред муниципальной службе занимался бизнесом — учредил на доверенных лиц Радика Галиуллина и Эльмиру Юсько вышеназванную фирму и участвовал в управлении ею лично и через тех же доверенных, предоставляя льготы и преимущества и оказывая покровительство в заключении контрактов и договоров на территории Бугульминского района.



Сколько бюджетных контрактов успел получить «Дорстрой», пока Линар Закиров был бугульминским мэром, и детали его отношений с силовиками — в материале «Реального времени».