Регионам возместят 3,8 млрд рублей за тушение лесных пожаров

Финансирование получат 10 регионов

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Правительство выделит свыше 3,8 млрд рублей 10 регионам на возмещение затрат по ликвидации лесных пожаров весной и летом 2026 года. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование получат Республика Коми, Камчатский, Красноярский и Хабаровский края, Иркутская, Томская и Еврейская автономная области, Ханты-Мансийский, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Из-за удаленности и труднодоступности лесов там привлекались дополнительные силы и техника, включая самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-26, Ми-8, что позволило остановить распространение огня на населенные пункты и объекты экономики.

Красноярскому краю дополнительно выделен 141 млн рублей на компенсацию затрат по авиамониторингу пожарной опасности в лесах. Также подписано распоряжение о выделении свыше 278 млн рублей на возмещение затрат федеральных учреждений на тушение пожаров на особо охраняемых природных территориях. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане направили 160,8 млн рублей на сохранение лесов. Лесовосстановительные работы провели на площади 2 550 гектаров.

Алсу Сабирзанова