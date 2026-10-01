Революционный подход: удивит ли в новом сезоне Суперлиги омолодившийся «Зенит-Казань»

Команда Алексея Вербова — одна из загадок предстоящего чемпионата России по волейболу

До начала регулярного чемпионата мужской Суперлиги по волейболу остается меньше месяца. Уже в середине октября «Зенит-Казань» проведет первый матч нового сезона. Пока что подопечные Алексея Вербова проверяют свои силы на Кубке легенд. С какими ожиданиями «Зенит-Казань» входит в новый сезон — в материале «Реального времени».

Похмелье серебряных медалей: каким«Зенит-Казань» подходит к новому сезону Суперлиги?

Новый сезон Суперлиги стартует уже 16 октября. 16 команд будут биться в регулярном чемпионате, чтобы потом выявить лучших в плей-офф.

«Зенит-Казань» подходит к сезону 2026/27 в статусе финалиста и серебряного призера минувшего плей-офф. Напомним, коллектив Алексея Вербова довольно безапелляционно уступил московскому «Динамо» на решающей стадии. «Зенит-Казань» проиграл «столичным» в серии со счетом 0:3.

Клуб из столицы Татарстана последние четыре года был гегемоном Суперлиги. Начиная с сезона 2022/23, казанцы не уступали ни одной команде золотые медали чемпионата России. Однако в прошедшем финале московское «Динамо» было на порядок сильнее «Зенита-Казани», и успех подопечных Константина Брянского язык не повернется назвать случайным.

Ни одного легионера в составе впервые с 2002-го года и утраченный статус главного фаворита Суперлиги

К новому сезону Суперлиги «Зенит-Казань» подходит весьма революционно. Во-первых, впервые с 2002-го года в составе казанцев нет ни одного легионера. Нельзя сказать, что клуб не интересовался вообще никакими иностранцами летом. Разумеется, шорт-лист с определенными кандидатами у «Зенита-Казани» был. Однако кто-то сразу обозначил свое нежелание ехать в Россию, а кто-то запросил слишком баснословные гонорары.

Да, может, кому-то из поклонников «Зенита-Казани» это будет трудно осознать, но в последние сезоны клуб вынужден экономить и уже не может позволить себе уж очень широких жестов на трансферном рынке.

Не секрет, что татарстанскую команду спонсирует «Газпром». И пока петербургский «Зенит» не возглавил Владимир Алекно, именно казанцы были для компании приоритетным клубом в вопросе финансирования. Сейчас всё-таки вектор внимания «Газпрома» сменился в сторону петербуржцев. «Зенит-Казань» все так же прочно стоит на ногах, получает более чем солидное финансирование. Однако статус главного фаворита Суперлиги перед предстоящим сезоном на фоне подъема «Динамо» и петербургского «Зенита» коллектив Алексея Вербова все-таки утратил.

Волейбольный «Аякс». Впервые за долгие годы «Зенит-Казань» хочет пожать полноценные плоды собственной академии

Тем не менее следить за «Зенитом-Казанью» в новом сезоне будет очень любопытно и занимательно. Во многом из-за того, что упор тренерский штаб будет делать на внутренние ресурсы. Средний возраст состава «Зенита-Казани» уменьшился почти на три года, по сравнению с прошлым годом. В команде Алексея Вербова на сегодняшний день числится как минимум восемь игроков, прошедших академию «Зенита-Казани».

Количество местных воспитанников в главной волейбольной команде Татарстана очень впечатляет. «Зенит-Казань» итак был довольно народным клубом в Суперлиге среди болельщиков. А сейчас, с учетом россыпи талантливой молодежи в составе, казанские фанаты обязаны еще пристальнее следить за командой.

Безусловно, опытные игроки в «Зените-Казани» на лидирующих ролях в новом сезоне тоже будут. Приличные ожидания ложатся на плечи блокирующего Ильяса Кураева, который ранее в течение 10 лет выступал за новосибирский «Локомотив» в Суперлиге. Из итальянской «Модены» в «Зенит-Казань» минувшим летом перешел звездный белорусский доигровщик Владислав Давыскиба.

Ну и возвращаясь к разговору о молодежи татарстанцев! Михаил Хлякин, Максим Шелепа, Александр Красильников, Павел Бехтерев — все эти ребята с бешеным потенциалом для роста. Да, никто не спорит, что компенсировать потери Артема Вольвича, Дмитрия Волкова, Дражена Лубурича, Андрея Сурмачевского ими будет сложно.

Впрочем, в высоком классе «Зенит-Казань» в обновленном виде точно не потеряет. Это будет такая же конкурентная остальным грандам Суперлиги команда под руководством Алексея Вербова и с легендарным ветераном в составе Максимом Михайловым.