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Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Рината Абдуллина

20:25, 01.10.2026

На 70-м году жизни умер председатель совета директоров «Алтынбанка», известный татарстанский бизнесмен Ринат Абдуллин

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Рината Абдуллина
Фото: скриншот с сайта shtampik.com

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины председателя совета директоров ООО «Алтынбанк» Рината Медхатовича Абдуллина.

«В нашей памяти он останется мудрым, талантливым руководителем, внесшим неоценимый вклад в финансово-экономическое развитие Татарстана, и видным общественным деятелем, посвятившим себя сохранению культуры татарского народа. Светлая память о Ринате Медхатовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании от имени Группы ТАИФ.

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