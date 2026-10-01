Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Рината Абдуллина
На 70-м году жизни умер председатель совета директоров «Алтынбанка», известный татарстанский бизнесмен Ринат Абдуллин
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины председателя совета директоров ООО «Алтынбанк» Рината Медхатовича Абдуллина.
«В нашей памяти он останется мудрым, талантливым руководителем, внесшим неоценимый вклад в финансово-экономическое развитие Татарстана, и видным общественным деятелем, посвятившим себя сохранению культуры татарского народа. Светлая память о Ринате Медхатовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании от имени Группы ТАИФ.
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