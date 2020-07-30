Движение по улице Академической в Казани сделали односторонним

Фото: Татьяна Демина

На пересечении улиц Академической и Зинина установили дорожный знак, ограничивающий въезд на Академическую со стороны улицы Зинина. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

На данный момент движение по улице Академической является односторонним. Въезд на Академическую расположен со стороны улицы Вишневского.



Напомним, что на четной стороне улицы Академической, от пересечения с Зинина до пересечения с Вишневского, и на нечетной стороне улицы, от пересечения с Зинина вдоль дома №4 по Зинина, располагается платная парковка.