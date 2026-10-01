Гуцан в Казани: генпрокуратуры стран ШОС создадут группу по борьбе с IT-преступлениями

Первое заседание группы запланировано на следующий год

Фото: взято с телеграм-канала Генпрокуратуры России

Генеральные прокуратуры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли решение создать совместную экспертовую группу по борьбе с IT-преступлениями. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан по итогам 24-го заседания генеральных прокуроров государств-участников ШОС, прошедшего в Казани, чьи слова приводит «Интерфакс».

— Создание рабочей группы, посвященной противодействию преступлениям в сфере информационных технологий, является важным шагом. Первое заседание группы запланировано на следующий год на территории России, — отметил Гуцан.

Кроме того, прокуроры стран ШОС согласовали необходимость обобщения национальных подходов к параметрам и критериям фильтрации информации в учебных заведениях. На базе Университета прокуратуры РФ будут организованы совместные научные исследования, нацеленные на защиту детей от незаконного цифрового контента и уголовное преследование интернет-правонарушений.

Ключевыми результатами заседания стали решения о развитии информационного обмена, необходимости аналитической работы и повышения квалификации сотрудников прокуратуры.

Следующее, 25-е заседание генеральных прокуроров государств-членов ШОС состоится в 2027 году в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Александр Гуцан проведет в Казани 36-е заседание КСГП СНГ и ШОС.

Никита Егоров