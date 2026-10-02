Япония ввела санкции против структур «Алабуги»

В список вошли «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери»

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Япония ввела новый пакет санкций против российских компаний и физлиц. В список, в частности, вошли «Алабуга Девелопмент» и «Алабуга Машинери» — структуры ОЭЗ в Татарстане. Это следует из документа японского правительства, передает ТАСС.

Также в санкционный список включены гендиректор «ВНИИР-Прогресс» Владислав Костин, замглавы «Ростеха» Дмитрий Леликов, топ-менеджер «Ростеха» Василий Бровко, «Военторг», «ВНИИР-Прогресс» и «Уралвагонзавод». Ограничения затронули еще шесть человек, 28 компаний и организаций, в том числе четыре компании из Турции и ОАЭ.

Впервые санкции введены в отношении 35 судов, которые, по мнению Токио, могут быть связаны с Россией.

Ранее сообщалось, что послы ЕС впервые согласовали продление санкций против России на три года. В санкционный список войдут почти 3 тыс. компаний и лиц.

Алсу Сабирзанова