В Казани завершили работы на первом этапе участка БКК

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Строительство первого этапа участка Большого Казанского кольца (БКК) между улицами Мидхата Булатова и Технической завершено. Теперь проводится проверка, по результатам которой объект должен быть принят.

Как уточняет пресс-служба Госстройнадзора РТ, если проверка пройдет успешно, застройщик имеет право обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги — получении ЗОС (заключение о соответствии проектной документации), что позволит ему в дальнейшем ввести объект в эксплуатацию.

Напомним, что на первом этапе БКК уже открыли движение троллейбусов. На остановке «Улица Борисковская» установлены остановочные павильоны.

Строительство идет по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Первый этап планируют сдать к 30 августа 2020 года.