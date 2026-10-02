В Татарстане появится «Дирекция кадровых решений здравоохранения»
Цель новой структуры — развитие кадрового потенциала системы здравоохранения региона
Кабмин Татарстана одобрил создание автономной некоммерческой организации «Дирекция кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан». Проект постановления подготовлен по предложению Минздрава Татарстана. Однако документ еще проходит антикоррупционную экспертизу.
Цель новой структуры — развитие кадрового потенциала системы здравоохранения региона. Минздрав станет учредителем организации и внесет предложения по представителям республики в ее органы управления.
В течение 60 дней министерство должно утвердить устав Дирекции и обеспечить его государственную регистрацию. Контроль за исполнением постановления также возложен на Минздрав. Документ подписан премьер-министром республики Песошиным.
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