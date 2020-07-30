Татарстан принял на 70% меньше туристов, чем в прошлом году

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

К докризисным показателям туристическая отрасль Татарстана пока не вернулась, заявил сегодня на пресс-конференции председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. Турпоток составляет примерно 30% от уровня прошлого года.

По отелям у нас загрузка в июне составила на уровне 15% от 2019 года, а активность выросла до 30% к прошлогоднему уровню, подтвердила президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина. По ее словам, среднемесячная загрузка гостиниц в июле 2019 года составляла 75%.

Президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов сообщил, что заполняемость отелей отдельными клиентами лучше, чем организованными группами, загрузка которыми, по его словам, составила 10—15% от уровня прошлого года. В основном постояльцы отелей — физлица по программе В2С.