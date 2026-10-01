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Президент России призвал поднять тему о правилах ведения вооруженных конфликтов

19:05, 01.10.2026

Российский лидер выступил на пленарной сессии клуба «Валдай»

Президент России призвал поднять тему о правилах ведения вооруженных конфликтов
Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин призвал поднять вопрос о правилах ведения вооруженных конфликтов.

— Сейчас настало время вновь обсудить правила ведения вооруженного противостояния, — заявил российский лидер на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и зарубежья в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был основан в сентябре 2004 года.

Ранее президент России призвал поднять тему о правилах ведения вооруженных конфликтов.

Никита Егоров

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