«Путин предупредил»: как мировые СМИ отреагировали на выступление лидера на «Валдае»

С ослаблением западной гегемонии ситуация может улучшиться

Крупные международные СМИ внимательно освещали выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Хотя аналитика его речи пока не представлена, многие издания выбрали для цитирования ключевые моменты его выступления (перевод по «Российской газете»).

Агентство Reuters отметило, что Путин говорил о высокой вероятности продолжения международных конфликтов в условиях меняющегося мира и указал на то, что с ослаблением западной гегемонии ситуация может улучшиться. Эта же цитата вошла в первые строки трансляции телеканала Sky News.

Путин также сделал акцент на том, что ведущие страны обладают вооружениями, способными уничтожить все живое или привести к катастрофическим последствиям. В своей речи он подчеркнул, что Россия вынуждена реагировать на агрессию и что применение всего арсенала будет неизбежно в случае прямого нападения.

Испанское издание La Razon обратило внимание на его заявление о ситуации вокруг Калининграда.

Итальянская газета Il Messaggero привела слова Путина, в которых он утверждал, что «правда об Украине заключается в том, что не Россия начала войну; наоборот, война была развязана против нас». Он также заявил, что Россия не намерена ни на кого нападать.

Times of India выделила предупреждение Путина о том, что мир находится на опасном рубеже: «Путин предупредил, что мир переживает опасный момент: эскалация международных конфликтов может привести к «роковой точке невозврата». Президент подчеркнул, что применение оружия массового уничтожения является недопустимым. Также отмечалось, что Украина не могла бы наносить удары по глубине российской территории без технической поддержки Запада, что фактически подразумевает прямое участие Запада в конфликте.

Агентство Anadolu сосредоточилось на высказывании Путина о беспокойствах относительно функционирования ООН и поддержке России идеи о справедливой реформе этой организации.

Главное из выступления президента России на «Валдае» — в материале «Реального времени».

Никита Егоров