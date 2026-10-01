В России уменьшили число олимпиад для поступления в вузы

Ранее в перечне значилось 83 олимпиады

Фото: Артем Дергунов

Министерство образования и науки РФ сократило список олимпиад для школьников, дающих победителям право на приоритетное зачисление в вузы, более чем на 25%. Теперь в перечне значится 60 олимпиад вместо прежних 83, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

— Мы обсуждали необходимость провести ревизию олимпиад и сократить этот список. И вот Минобрнауки России выполнило данное поручение, снизив количество олимпиад более чем на четверть, до 60, — цитирует Ямпольскую ТАСС.

Она также подчеркнула, что результаты олимпиад не должны заменять сдачу ЕГЭ, и в будущем следует рассмотреть возможность внедрения единого формата учета результатов олимпиад при поступлении.

— Возможно, это будет определенное количество дополнительных баллов. Важно, чтобы эти мероприятия не заменяли экзамены ЕГЭ. Я убеждена, что мы найдем оптимальное решение, если будем помнить о нашей главной цели, — добавила она.



Ранее член комитета ГД по просвещению Анатолий Вассерман предложил ограничить места в вузах для олимпиадников.

Никита Егоров