В центре Казани ограничат движение из-за полумарафона

Также запретят парковку на ряде центральных улиц

Фото: Артем Дергунов

В связи с проведением Казанского национального полумарафона 10 и 11 октября в городе ограничат движение транспорта и запретят парковку на ряде центральных улиц, передает пресс-служба мэрии Казани.

С 04:00 10 октября до 11:30 11 октября парковка будет закрыта на Кремлевской набережной (муниципальная парковка напротив автомобильной стоянки) и на ул. Сибгата Хакима (парковка у дома №60).

С 05:30 до 10:15 11 октября движение будет ограничено по следующим улицам:

ул. Вишневского (по направлению от съезда с ул. Николая Ершова до моста «Миллениум»);

ул. Вишневского (по направлению от ул. Вишневского до моста «Миллениум»);

по мосту «Миллениум» (полное ограничение движения);

ул. Подлужной (по направлению от ул. Толстого до моста «Миллениум»);

ул. Фатыха Амирхана (от заезда в тоннель на мост «Миллениум» и до моста, полное ограничение движения);

по автомобильной дороге под мостом «Миллениум» (от ул. Сибгата Хакима у аквапарка «Ривьера» до дороги между домами №2 на ул. Алексея Козина и №1г на ул.Фатыха Амирхана);

ул. Фатыха Амирхана (по направлению от дома №2 на ул. Алексея Козина до ул. Сибгата Хакима);

С 05:30 до 10:45 11 октября ограничения коснутся следующих улиц:

ул. Сибгата Хакима (от ул. Фатыха Амирхана до ул. Чистопольской, ограничение движения в обоих направлениях, с возможностью сквозного проезда со стороны улиц Алексея Козина и Нигматуллина);

по Чистопольскому кольцу (от съезда на ул. Сибгата Хакима до съезда на ул. Чистопольской, ограничение движения по двум правым полосам);

ул. Чистопольской (по направлению от Чистопольского кольца до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», ограничение движения по трем правым полосам);

вокруг стадиона «Ак Барс Арена» (полное ограничение движения).

С 05:30 до 11:15 11 октября перекроют ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Фатыха Амирхана, ограничение движения в обоих направлениях);

С 05:30 до 11:45 11 октября ограничения затронут следующие улицы:

ул. Декабристов (от Кремлевской дамбы до ул. Чистопольской, ограничение движения в обоих направлениях);

по Кремлевской дамбе (от ул. Сибгата Хакима до ул. Ташаяк, ограничение движения в обоих направлениях);

ул. Пролетарской (ограничение движения в обоих направлениях);

на подъеме с ул. Батурина на Кремлевскую дамбу;

на съезде с Кремлевской дамбы на Кремлевскую набережную;

по автомобильной дороге от ул. Ташаяк до Кремлевской дамбы (площадь Тысячелетия; ограничение движения в обоих направлениях);

по автомобильной дороге от площади Тысячелетия до ул. Батурина вдоль Казанского кремля;

ул. Батурина (от ул. Карла Маркса до Кремлевской набережной, полное ограничение движения);

по Кремлевской набережной (от ул. Батурина до ул. Саид-Галеева, ограничение движения в обоих направлениях).

Также 11 октября с 04:00 до 12:00 вводится запрет на парковку средств индивидуальной мобильности на перечисленных улицах и участках.

Напомним, «Казанский национальный полумарафон» — серия спортивных мероприятий, которая включает в себя дистанции 21,1 км, 10 км, 3 км и детские забеги. В прошлом году в нем приняли участие рекордные 10 тыс. человек.

Алсу Сабирзанова