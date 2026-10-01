Путин — про ИИ: «Глобальные изменения создают множество новых дилемм»

Президент России считает, что искусственным с интеллектом еще предстоит научиться работать

Президент России Владимир Путин отметил, что человечеству еще предстоит научиться жить и работать с искусственным интеллектом.

— Глобальные изменения создают множество новых дилемм, которые раньше не существовали. Ярким примером является искусственный интеллект, с которым нам всем нужно будет научиться взаимодействовать. Как быстрое развитие ИИ повлияет на интеллектуальное развитие человечества, а также на его духовное и культурное наследие? — заявил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Международный дискуссионный клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Он был основан в сентябре 2004 года.

Ранее Путин заявил, что продолжение международных конфликтов весьма вероятно.

Никита Егоров