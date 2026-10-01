Власти передадут 8% НДФЛ и 100% сельхозналога в бюджеты регионов

Соответствующий проект правительство внесло в Госдуму в качестве поправок в Бюджетный кодекс

Фото: Максим Платонов

Правительство внесло в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, которые с 2028 года передадут регионам 8% поступлений от НДФЛ и 100% от единого сельхозналога (ЕСХН) из местных бюджетов. Общий объем перераспределяемых налогов в ценах 2024 года составит 400 млрд рублей (НДФЛ) и 24 млрд рублей (ЕСХН).

Вместо текущего распределения НДФЛ (85% региону, 15% муниципалитету) пропорции изменятся на 93 и 7% соответственно. Доля ЕСХН в местных бюджетах обнулится, перейдя полностью в регионы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также законопроект отменяет обязательство регионов перечислять в местные бюджеты не менее 10% акцизов на нефтепродукты (58 млрд рублей в ценах 2024 года). При этом общий объем дорожных фондов не изменится за счет компенсации из региональных средств.

Кроме того, власти предлагают убрать требование к регионам перераспределять в местные бюджеты не менее 15% собранного НДФЛ (оценивается в 751 млрд рублей). В пояснительной записке указано, что мера направлена на сбалансированность бюджетов и дифференцированное распределение полномочий.

Если сравнивать с показателями 2024 года, то общий объем перераспределяемых доходов составит 489 млрд рублей, что в пояснительной записке названо недостаточным для отдельных субъектов РФ.

Напомним, ранее стало известно, что правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговых штрафов.

Зульфат Шафигуллин