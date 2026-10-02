Стоимость государственного и муниципального имущества Татарстана превысила 1,6 трлн

Заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Рустем Шамеев рассказал о разработке ЕИС «Имущество»

Фото: предоставлено Министерство имущественных и земельных отношений РТ

В Татарстане разрабатывают Единую информационную систему «Имущество». Проект ведут республиканские Минземимущество и Минцифра. Цель — сделать удобнее и прозрачнее управление государственным и муниципальным имуществом, которое оценивается в 1,6 трлн рублей. Впервые в республике данные о нем консолидировали в одной системе. Подробнее об этом в интервью для «Реального времени» рассказал заместитель министра земельных и имущественных отношений Татарстана Рустем Шамеев.

«Прежние инструменты учета не отвечали требованиям времени»

— Что послужило причиной разработки ЕИС «Имущество»?

— Общая стоимость государственного и муниципального имущества Республики Татарстан превышает 1,6 трлн рублей, в учете — более 1,5 млн объектов. Эффективность этого имущественного комплекса напрямую влияет на доходы республиканского и местных бюджетов и на социальную сферу республики.

Прежние инструменты учета не отвечали требованиям времени. Реестр госимущества велся в морально устаревшей системе, разработанной в 2001 году, а аренда земли и имущества учитывалась в другой системе, не имеющей перспектив поддержки. То есть даже на уровне республики отсутствовало единство учета.

В районах и городах ситуация была сложнее: муниципалитетам не хватало средств на современные программы и IT-специалистов, во многих палатах имущественных и земельных отношений работает от двух до четырех сотрудников, высока текучесть кадров. Например, с 2016 года по 2019 год сменилось 40 руководителей палат. В 32 муниципальных образованиях учет арендных отношений велся практически вручную — в таблицах Excel.

Масштаб при этом значительный: всего около 52 тысяч договоров аренды в муниципалитетах, доходы от аренды дают более 40% доходов местных бюджетов от управления землей и имуществом. Слабая организация учета — одна из главных причин накопленной арендной задолженности: сегодня она составляет около 300 млн рублей, значительная часть которой уже безнадежна к взысканию.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Без единой информационной системы невозможно обеспечить единую методологию, прозрачность арендных отношений, снижение коррупционных рисков, эффективный механизм передачи имущества между уровнями власти и оперативный анализ состояния земельно-имущественных отношений. Палатам теперь не нужно закупать и сопровождать локальные системы — достаточно компьютера и доступа в интернет, а вся техническая часть сосредоточена в ЦОДе.

Консолидация учета — сегодня главный вектор автоматизации учета публичного имущества в масштабах России.

— В чем особенность ЕИС «Имущество», что ее отличает от других аналогичных продуктов, присутствующих на рынке?

— Ключевым требованием к новой системе была автоматизация бизнес-процессов управления имуществом, а не только учета. Рыночные решения работают по принципу «блокнота»: создал карточку объекта, вручную набил данные — и редактируй как хочешь, без последовательности и контроля.

Наша система устроена иначе: она сама «ведет» пользователя шаг за шагом, контролируя исполнение всех установленных требований — полного комплекта документов, согласования со смежными подразделениями, направления межведомственных запросов и т. д. На завершающем этапе автоматически формируются печатные формы (распоряжения, письма), комплектуется электронное дело и передается в архив.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При таком подходе каждое движение имущества подтверждено документами, по каждому объекту сохраняется полная история действий. Это резко снижает коррупционные риски: «доработать» историю задним числом невозможно, каждый шаг прозрачен и оставляет след. Сотрудникам система подсказывает, что делать дальше и какие документы готовить, а руководитель в любой момент видит, на каком этапе находится каждый процесс и кто за него отвечает.

Кроме того, система развернута в продуктивном контуре Единой цифровой платформы Республики Татарстан «Ак Барс», созданной для разработки, внедрения и сопровождения прикладных информационных систем республики. Поэтому отдельные элементы ЕИС «Имущество» имеют потенциал переиспользования в масштабах республики.

«Впервые в республике данные о государственном и муниципальном имуществе консолидированы в одной системе»

— Как ЕИС «Имущество» взаимодействует с пользователями?

— ЕИС «Имущество» интегрирована с Прикладной платформой государственных и муниципальных услуг (ППГМУ), которая передает системе заявки на оказание государственных и муниципальных услуг, поступающие из Единого федерального портала госуслуг (ЕПГУ), Региональный портал государственных услуг (РПГУ) и МФЦ.

Отмечу, что параллельно с разработкой ЕИС «Имущество» мы совместно с Минцифрой Татарстана ведем работу по доработке ППГМУ, чтобы сократить количество отказов при оказании услуг. Например, немало заявлений возвращалось из-за того, что они были поданы не в тот орган. А такие возвраты, конечно, сказываются на отзывах заявителей о качестве госуслуг. Чтобы исключить такие ситуации, был реализован механизм автоматического перенаправления заявлений в надлежащий орган. Но работа в данном направлении еще продолжается.

Большую роль во взаимодействии с пользователями играет Личный кабинет ЕИС «Имущество». Личный кабинет — это «окно» системы для пользователя. Через него он входит в ЕИС «Имущество» и делает все, что ему нужно: подает заявления и обращения, отслеживает их статус, получает результаты, видит свои договоры, платежи и задолженность, направляет документы и сообщения. Все взаимодействия проходят в одном месте, без визитов и бумажных носителей, а сама история обращений сохраняется — система помнит каждый шаг.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом создание Личного кабинета не требует каких-либо приложений, требуется лишь наличие подтвержденной учетной записи на федеральном портале госуслуг. Любому потенциальному заявителю достаточно пройти по ссылке и авторизоваться через ЕСИА.

На сегодняшний день в личном кабинете зарегистрировано более 7 тысяч пользователей из 5,5 тыс. организаций. Отмечу, что его функционал сейчас находится в доработке в части реализации финансовых взаимоотношений.

— На какой стадии сегодня находятся работы?

— Разработка системы ведется совместно Минцифрой и Минземимуществом Республики Татарстан. При этом заказчиком системы выступает ГКУ «ЦЦТ РТ», а функциональным заказчиком — Минземимущество.

ЕИС «Имущество» — это большая комплексная система. Создать и внедрить ее «одним заходом» — крайне сложная задача, которая потребовала бы больших единовременных финансовых вложений и огромных трудозатрат. Поэтому было принято решение проектировать и внедрять ее поэтапно.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

На первом этапе обеспечивается автоматизация учета имущества и реализуется основная часть бизнес-процессов. Разработка первой очереди началась в начале 2023 года, а с 22 июня 2026 года система принята в промышленную эксплуатацию. К системе подключены все муниципальные образования республики, за исключением города Казани. Казань мы пока не трогаем, до «обкатки» всех бизнес-процессов.

Главный результат первой очереди: впервые в республике данные о государственном и муниципальном имуществе консолидированы в одной системе. В нее перенесено около 1,5 миллиона единиц данных на общую сумму 1,6 трлн рублей.

Это позволило по единой методологии полностью или частично автоматизировать бизнес-процессы по управлению имуществом, в т.ч. при оказании 32 государственных и муниципальных услуг. Настроено 110 унифицированных печатных форм. Хочется отметить, что при анализе бизнес-процессов в министерстве выявилось более 400 печатных форм, которые мы сократили в четыре раза.

Сформирована нормативная база функционирования системы: Постановлением Кабинета министров Татарстана от 03.09.2025 №659 утверждено Положение о ЕИС «Имущество», Постановлением Кабинета министров от 12.05.2026 №687 утверждено новое Положение о Реестре государственной собственности Республики Татарстан. Система введена в промышленную эксплуатацию Приказом Минцифры Татарстана от 22.06.2026 №п/167.

С июня текущего года начата разработка второй очереди ЕИС «Имущество». Основная задача данного этапа — автоматизация финансовых отношений при управлении государственным и муниципальным имуществом — это аренда, реализация, доверительное управление и другие возмездные операции с имуществом. В этих целях создаются три новые подсистемы: управления финансовыми отношениями; претензионно-исковой работы; анализа и отчетности.

Как известно, по итогам встречи раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова с руководителем Росреестра Олегом Александровичем Скуфинским в феврале текущего года было принято решение об участии республики в дальнейшем развитии Национальной системы пространственных данных.

Еще одним шагом в данном направлении станет встраивание в ЕИС «Имущество» картографического компонента Федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных», благодаря чему работа с данными об имуществе и договорными отношениями приобретет качественно иной уровень.

«В большинстве регионов Российской Федерации сложилась ситуация, аналогичная той, которая имела место в нашей республике»

— Как вы оцениваете ситуацию с учетом публичной собственности в Российской Федерации в целом?

— В большинстве регионов Российской Федерации сложилась ситуация, аналогичная той, которая имела место в нашей республике. В целом потребность в организации полного и достоверного учета публичного имущества в регионах стоит довольно остро, прежде всего в отношении муниципального имущества. Поэтому Минцифрой РФ выдвинута инициатива по разработке к 2030 году единого для регионов Типового облачного решения.

Субъекты, которые подключатся к типовому федеральному решению после его внедрения, будут избавлены от необходимости обеспечения вычислительными ресурсами, сопровождения и модернизации учетной системы, что конечно же большой плюс. В то же время они будут ограничены только тем функционалом, который заложен в типовом решении.

Без сомнения, идея унификации учета публичного имущества в России является назревшей. В то же время на сегодняшний день есть ряд факторов, которые, на наш взгляд, препятствуют этому процессу. Например, порядок учета государственного имущества на федеральном и региональном уровне сегодня осуществляется в соответствии с различными федеральными и региональными нормативными актами, муниципального имущества — отдельным приказом Министерства финансов РФ.

Это приводит к различиям в типизации объектов, их атрибутивного состава, нормативно-справочной информации, что затрудняет формирование единой федеральной базы о публичном имуществе. Поэтому мы считаем, что необходимо осуществить разработку и принятие федерального нормативного акта и соответствующей методики, предусматривающих единый атрибутивный состав и единые справочники для всех уровней публичного имущества.

Для оценки возможностей уже действующих в регионах систем разработан специальный Стандарт региональных IT-решений в сфере управления земельно-имущественными отношениями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Стандарт устанавливает единые требования к качеству и функциональности региональных сервисов в сфере учета и управления публичным имуществом и определяет, что к 2030 году каждый субъект РФ должен реализовать необходимые цифровые решения одним из двух путей: развивать собственные информационные системы, приведя их в соответствие со Стандартом, либо внедрять типовое облачное решение, разрабатываемое Минцифры России и предоставляемое регионам на безвозмездной основе. То есть регионы должны будут либо модернизировать информационные системы в соответствии с данным Стандартом, либо перейти на использование Типового облачного решения.

Соответствовать требованиям Стандарта сможет далеко не каждая региональная система. Поэтому вполне ожидаемо, что большинство регионов пойдут по пути типового облачного решения.

— Какие перспективы развития у ЕИС «Имущество» с учетом требований Стандарта?

— К 2030 году мы рассчитываем довести функционал системы до соответствия требованиям Стандарта. Но в любом случае потребуется интеграция с федеральным решением — для обмена данными и работы с федеральной витриной данных. А это, по сути, площадка на всю страну: она заметно расширит возможности по вовлечению государственного и муниципального имущества республики в хозяйственный оборот. Кроме того, если потребуется, может быть рассмотрен вопрос переиспользования части функционала типового решения в нашей системе.

А сегодня мы еще в начале пути. Впереди — значительная работа по внедрению системы в реальные рабочие процессы, и мы делаем это системно: собираем замечания, устраняем их, обучаем пользователей и выверяем данные.