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В Белоруссии после задержания 33 россиян возбудили дело о подготовке теракта

10:58, 30.07.2020
В Белоруссии после задержания 33 россиян возбудили дело о подготовке теракта
Фото: pixabay.com

В Белоруссии вчера задержали 33 россиянина, представителей частной военной компании «Вагнер». Они подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.

«Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта», — передает ТАСС.

О задержании российских граждан сообщило государственное информагентство «Белта». По его данным, правоохранители Белоруссии получили сведения о прибытии в страну более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

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