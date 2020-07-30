В Белоруссии после задержания 33 россиян возбудили дело о подготовке теракта
В Белоруссии вчера задержали 33 россиянина, представителей частной военной компании «Вагнер». Они подозреваются в подготовке теракта, возбуждено уголовное дело, сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
«Уголовное дело возбуждено по статье подготовки террористического акта», — передает ТАСС.
О задержании российских граждан сообщило государственное информагентство «Белта». По его данным, правоохранители Белоруссии получили сведения о прибытии в страну более 200 человек «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».ОбществоВластьПроисшествия
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