«Cлово «эксперимент» вызывает опасения»: исламским финансам готовят регулирование

Экспертный совет при правительстве России представит первые контуры законопроекта о партнерском финансировании к концу года

Фото: Максим Платонов

Эксперимент по партнерскому финансированию завершается в 2028 году, но уже сейчас регулятор прислушался к позиции Татарстана о необходимости узаконивания исламских финансов в правовом поле России. «Есть понимание того, что сейчас нужно разработать подходы по законодательному регулированию партнерского финансирования. К 30 декабря экспертный совет при правительстве России представит концепцию законопроекта», — сообщил сегодня вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагихаметов на встрече с участниками рынка партнерского финансирования. Поворотным моментом стала пилотная сделка ВЭБ.РФ по размещению сукук на 3,5 млрд рублей, где иностранные инвесторы впервые выкупили облигации. Власти рассчитывают, что законодательное регулирование поможет решить проблему привлечения «длинных» денег, ведь в мире совокупный объем выпуска пробил отметку в $1 трлн. Не исключено, Татарстан проведет второе размещение сукук, но подробности держатся в секрете. Подробнее — в материале «Реального времени».

ЦБ: 70% всех операций по партнерскому финансированию приходится на Татарстан

— 2026 год станет годом укрепления партнерских инструментов, сильного спроса на качественный сукук и усиливающегося фокуса регуляторов на рисках и стандартах, — так обрисовала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина последние тенденции на рынке капитала исламских государств.

Традиционно осенью под эгидой АИР подводят предварительные результаты эксперимента по партнерскому финансированию. Россия делает первые шаги в этом направлении, хотя мировые тренды не обошли ее стороной. Несмотря на общее замедление экономики в стране, объем операций по размещению средств (т.е. финансированию проектов) в стране вырос в 3 раза — до 9,5 млрд рублей, а по привлечению (т.е. инвестированию) в 2 раза — до 14,7 млрд рублей. Такую динамику роста исламских финансов за первое полугодие представил управляющий отделением Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин.

Наибольший портфель сделок собрал исламский бизнес в республике. «70% всех операций по размещению средств приходится на Татарстан, а по привлечению средств — это более 30%», — отметил он.

Наиболее востребованными в сфере размещения стали договоры займа и схожие с ними договоры рефинансирования. На них пришлось более 80% операций. К слову, иранская корпорация «Мирас» собрала портфель сделок по размещению средств на 900 млн рублей. В основном они касались лизинга автомобилей и спецтехники, уточнил гендиректор Вакили Сейед Саид. В нише привлечения капитала громким событием стал дебют ВЭБ.РФ по размещению сукук на 3,5 млрд рублей, отметил Марат Шарифуллин. По его словам, облигации заняли второе место по объему привлеченных средств. В целом ЦБ оказался доволен результатами первого полугодия.

Есть российский стандарт «Мурабаха», а для «сукук» выведут к концу года

Вице-премьер — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на встрече заметил, что сукук остается одним из основных инструментов привлечения иностранного капитала в экономику республики. В этом убедил дебют ВЭБ. «При объеме размещения в 3,5 млрд рублей совокупный спрос превысил 9 млрд. Мы получили более 5 000 уникальных заявок от клиентов брокерского обслуживания и private banking, а также от иностранных инвесторов», — рассказал он.

Что тормозит продвижение? Отсутствие стандартов размещения облигаций. Опираясь на первый опыт, организаторы выпуска направили предложения в Ассоциацию банков России. «Они касаются структурирования сделок, оценки активов и адаптации инструмента к российской правовой системе», — уточнил Шагиахметов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В августе текущего года Банк России утвердил первый стандарт финансирования физических и юридических лиц через куплю-продажу товаров с рассрочкой или отсрочкой платежа. «Внедрение единого стандарта имеет принципиальное значение как для пилотных регионов, так и для всей страны в целом. Четкие правила и прозрачные механизмы сделок повысят доверие со стороны бизнеса и населения, а также устранят правовые барьеры», — рассказал он. Принятие стандарта позволило сформировать единые подходы к реализации таких операций и заложило основу для создания защищенной экосистемы партнерского финансирования. Это не только обеспечит надежную защиту прав граждан, но и станет драйвером роста данного рынка.

Вице-премьер сообщил, что на встрече с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым была достигнута договоренность завершить разработку стандартов для основных инструментов партнерского финансирования в рамках 417-ФЗ. А также добиться их международного признания.

Для привлечения зарубежного капитала важно, чтобы российские стандарты соответствовали международным требованиям. Ключевую роль здесь играет организация AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). В конце 2025 года в Казани начал работу первый в России представительский центр AAOIFI. Сегодня эксперты центра оказывают консультационную поддержку и принимают активное участие в разработке национальных стандартов партнерского финансирования.

ВЭБ.РФ об ограничениях ЦБ в передаче проектного риска физлицам

Вице-президент ВЭБ.РФ Константин Вышковский обратил внимание на сложности «сопряжения» норм гражданского законодательства о рынке ценных бумаг и шариатских принципов. Как известно, ВЭБ.РФ получил две фетвы. «Заключение шариатского эксперта, уполномоченного AAOIFI, подтверждает, что выпуск соответствует нормам шариата, но даже в этом заключении отмечается ряд особенностей выпуска, которые могут кем-то трактоваться как некоторый отход от шариатских принципов. Правда, указывается, что иные особенности структуры размещения нивелируют вот эти шероховатости, и в целом делается вывод, что выпуск соответствует шариатским принципам», — рассказал он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во-вторых, возникла сложность передачи владельцам облигаций проектного риска, а именно разделение этого риска является сутью партнерства. «На российском рынке отсутствует класс институциональных инвесторов, которые придерживаются принципа партнерского финансирования. Мы ориентировались на розничных инвесторов, на физических лиц, которые этих принципов придерживаются, но передача проектного риска для такого рода инвесторов ограничивается российским регулятором», — рассказал он.

Впрочем, утверждение стандартов — это половина дела. Но главное, что регулятор прислушался к позиции Татарстана о необходимости узаконивания исламских финансов в правовом поле РФ. «Есть понимание того, что сейчас нужно разработать подходы по законодательному регулированию партнерского финансирования. К 30 декабря экспертный совет при правительстве России представит концепцию законопроекта», — добавил Мидхат Шагиахметов.

Инвесторам нужно полноценное законодательное регулирование, чтобы они знали, как войти и выйти из сделки, отметила Талия Минуллина: «Cлово «эксперимент» вызывает опасения».

— Длинных и дешевых денег в нашей стране давно нет. Хорошо бы, если бы их нашли при регулировании партнерского финансирования. Тогда мы могли бы рассчитывать на больший пул инвесторов, — сказала она.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Тем временем на мировом рынке идут более грандиозные размещения.

— Исламский банк развития (IsDB) разместил рекордный выпуск сукук на $1 млрд, а сам выпуск прошел в рамках программы банка на 25 млрд со сроком погашения в мае 2031 года, — рассказала Талия Минуллина, сделав обзор исламского банкинга.

География инвесторов распределилась следующим образом: 52% — Ближний Восток и Африка, 24% — Азия (преимущественно Малайзия и Индонезия), 19% — Европа и Великобритания, 5% — офшорные инвесторы из США. «Эта сделка подтвердила: спрос на качественные инструменты сукук остается высоким даже в условиях рыночной нестабильности», — отметила она.

Смягчили условия для функционирования исламского банкинга Пакистан и Кувейт. «Сукук становится частью суверенной структуры финансирования наряду с традиционными долговыми инструментами. По оценке FICH, новый закон может ускорить развитие рынка капитала Кувейта, который в первом полугодии 2026 года вырос на 60%, до 52 млрд, и остается вторым среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива после Омана». Вероятно, России следует перенять этот опыт», — считает глава АИР.