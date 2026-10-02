Жителям Татарстана напомнили о плановых проверках работы сирен

Жителей республики просили сохранять спокойствие

Фото: Реальное время

В Татарстане в среду, 7 октября, проведут плановую проверку системы оповещения населения. В ее рамках в республике включат звуковые сирены, предупредили в ГУ МЧС России по республике. При этом точное время проверки не уточняется.

— Внимание! Плановая проверка системы оповещения населения с запуском звуковых сирен в Республике Татарстан будет проведена 7 октября 2026 года, — говорится в сообщении.

Жителей региона попросили сохранять спокойствие в эти минуты.

Напомним, что сегодня утром в Татарстане объявляли режим беспилотной и ракетной опасностей. В Казани также звучали сирены, предупреждающие о воздушном нападении противника. Причем голос по громкоговорителю звучал дважды: при объявлении и отмене опасности.

Никита Егоров