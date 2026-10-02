В учебники литературы для 5–9 классов добавят писателей и поэтов Востока, Юга и Латинской Америки

В школьной программе по литературе появятся произведения авторов из регионов за пределами европейского и американского канона

Фото: Артем Дергунов

В учебниках литературы для 5–9 классов расширят раздел зарубежной литературы. Авторы новой программы добавят в него писателей и поэтов Востока, Юга и Латинской Америки. Об этом 1 октября сообщила советник президента России Елена Ямпольская, пишут «Ведомости». По ее словам, прежние учебники уделяли много внимания западноевропейской и американской литературе. При этом власти не планируют убирать из программы Данте, Шекспира и Гете. Новая концепция должна расширить круг изучаемых культур.

Отдельно Ямпольская назвала Индию. В школьном курсе, по ее словам, страну может представить Рабиндранат Тагор. Поэт получил Нобелевскую премию по литературе в 1913 году и стал первым лауреатом этой премии из Азии. Мировую известность ему принес сборник «Гитанджали».

Эксперты связывают изменение программы с более широким пересмотром подхода к изучению мировой культуры. Они отмечают, что российская школьная программа долго строилась вокруг европейского литературного канона. Теперь составители учебников могут расширить его за счет произведений Азии, Африки и Латинской Америки. Среди возможных авторов эксперты называют Омара Хайяма и Габриэля Гарсию Маркеса. Для знакомства с индийской культурой они также предлагают использовать фрагменты «Рамаяны» и «Махабхараты». Эти тексты могут помочь школьникам понять персонажей и сюжеты индуистской традиции.

В советских учебниках уже встречались отдельные произведения авторов из этих регионов. Школьники могли читать фрагменты Тагора и персидского эпоса «Шахнаме» Фирдоуси. Однако составители новых учебников вряд ли смогут просто повторить старые программы. Эксперты указывают на другой исторический и культурный контекст.

Отдельной проблемой остаются переводы. Для индийской литературы на русском языке существует меньше доступных изданий, чем для европейской классики. Исключение составляют произведения Тагора и некоторые древние тексты, которые активно переводили и издавали в СССР. Тагор связан и с российской культурной историей. В 1930 году он посетил СССР. В Москве тогда прошла выставка его картин. В 1962-м при поддержке посольства Индии в московской школе открыли музей Тагора. Сейчас школа носит номер 1279 «Эврика», а музей продолжает работать.



Екатерина Петрова