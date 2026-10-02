В А7 прокомментировали попадание под санкции США по Ирану

Новые попытки санкционного давления не влияют на работу компании

Новые попытки санкционного давления не влияют на работу компании А7, ответили в пресс-службе компании, комментируя включение их в санкции США по Ирану.

— Сам факт такого внимания подтверждает эффективность созданной нами за несколько лет альтернативы мировой финансовой системе. А7 построила новую и независимую международную систему расчетов, которая позволяет бизнесу работать эффективно и оперативно вне зависимости от геополитической конъюнктуры. Санкции против нас и есть признание этой эффективности. Компания А7 категорически опровергает любые обвинения в работе с Ираном или террористическими организациями. Это откровенная ложь и клевета. Компания никогда не проводила транзакций в их интересах и не обслуживала связанные с ними структуры, — говорится в сообщении.

А7 обладает современной многоуровневой системой комплаенса, и все клиенты проходят проверку, которая позволяет выявлять риски и исключает обслуживание лиц и организации, деятельность которых нарушает требования.

А7 создана для обеспечения бесперебойных расчетов российского рынка, против которого введены незаконные ограничительные меры. Параллельно компания обслуживает третьи страны, не имеющие отношения к санкциям, обеспечивая легальные экспортно-импортные операции с товарами народного потребления и сырьевой продукцией.

Никита Егоров