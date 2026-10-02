В Татарстане сохранят выплаты медработникам за переезд в села

Право на выплаты имеют врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры

Фото: Динар Фатыхов

В 2026 году в Татарстане сохранятся единовременные компенсации медработникам, переезжающим в сельские населенные пункты, рабочие поселки и города с населением до 50 тыс. человек. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Право на выплаты имеют врачи, фельдшеры, акушерки и медсестры — граждане РФ без неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Врачи получают 1 млн рублей, фельдшеры и акушерки — 500 тыс. Для удаленных и труднодоступных территорий суммы выше: 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно.

На компенсации дополнительно выделено 30,36 млн рублей. С учетом этих средств общий объем финансирования программы в 2026 году составит 210 млн рублей, из которых 113,4 млн — федеральные, 96,6 млн — республиканские.

Ранее сообщалось, что на софинансирование программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» дополнительно направят свыше 300 млн рублей из федерального бюджета.

Алсу Сабирзанова