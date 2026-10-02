Мишустин утвердил меры поддержки пострадавших продавцов Ozon

Для продавцов предусмотрены отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановка проверочных мероприятий

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса, пострадавшего из-за ударов дронов по объектам Ozon. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Для продавцов предусмотрены отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановка проверочных мероприятий. Речь идет об отсрочке по НДС (кроме внесенного при ввозе товаров в Россию), налогу на прибыль, УСН и АУСН. Мера также распространится на страховые взносы и авансовые платежи со сроком уплаты с августа 2026-го по июль 2027 года.

Кроме того, до конца года для пострадавших продавцов приостановят налоговые проверки, а предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании продлят на полгода.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдали первый микрозайм на 2,2 млн пострадавшему от атак БПЛА селлеру.

Алсу Сабирзанова