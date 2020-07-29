Итоги дня: совещание у Путина, путевки в Турцию и алкозамки для автомобилей
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за сегодняшний день, 29 июля.
- Президент России Владимир Путин провел масштабное совещание с профильными министрами, руководителями регионов и другими должностными лицами об эпидемической ситуации в стране и о подготовке к осенне-зимнему сезону. Ожидается, что коронавирус в это время наложится еще и на сезонные грипп и ОРВИ. Анна Попова, главный санитарный врач России, предупредила, что ВОЗ включила в рекомендации по вакцине от гриппа в этом году три новых штамма. Поэтому, как никогда, сейчас важна вакцинация населения от гриппа.
- О вакцинации от гриппа и других сезонных инфекций рассказал сегодня и татарстанский Роспотребнадзор: Любовь Авдонина на ежедневной пресс-конференции отчиталась о том, что Татарстан уже получил 60 миллионов рублей от федеральных властей на закупку вакцин. Иммунизация будет бесплатной, прививку от гриппа, как и в прошлом году, можно будет сделать в мобильных пунктах вакцинации.
- Впрочем, жители Казани так устали от пандемии и ограничений, что уже вовсю скупают путевки в Турцию, полеты в которую вот-вот возобновятся из России. Но некоторые эксперты призывают не торопиться.
- Минпромторг России вновь заговорил о том, чтобы внедрять в автомобилях алкозамки, которые не позволят вести машину в состоянии алкогольного опьянения. Пока министерство только предлагает «проработать вопрос».
- Татарстан получит из федерального бюджета более 2 млрд рублей, которые должны компенсировать льготы в сфере ЖКХ. Льготы будут предоставлены ветеранам, инвалидам и пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф.
- Игры стран СНГ в Казани, назначенные на сентябрь, могут вновь перенести. Сначала предполагалось, что мероприятие пройдет в конце августа. Из-за коронавируса его перенесли на начало сентября. Теперь обсуждается новое смещение сроков.
- В Татарстане утвердили новый список востребованных профессий. Он включил в себя 121 пункт.
- Сегодня прошло первое за много месяцев собрание дольщиков квартир в многострадальном доме на Достоевского, 57. Им рассказали, как сейчас идут работы на объекте.
Евгений КалашниковОбщество Башкортостан
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