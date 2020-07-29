В России хотят внедрить алкозамки на автомобилях

Минпромторг России планирует до конца текущего года разработать концепцию алкозамков, которые будут блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя.

Так, до 31 декабря ожидается «проработать вопрос о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели». Автопроизводителям обещают дополнительные баллы (в рамках действующей системы по оценке локализации производства) за установку алкозамков российского производства.

Подобная инициатива в России обсуждается не первый год. Еще в 2010 году алкозамки ставились на школьные автобусы в Татарстане и Ивановской области, но дальше пилотного проекта дело не пошло.

Алкозамки начали применять в Швеции еще в конце 1990-х годов. В Евросоюзе уже приняли закон, согласно которому с 2022 года все транспортные средства, произведенные на его территории, должны быть оборудованы этим устройством, пишет «Коммерсант».

В начале июля в России предложили увеличить размер автомобильных штрафов. Например, за проезд на красный свет наказывать штрафом не в 1 тыс., а в 5 тыс. рублей. За установку поддельных номеров эксперты советуют взимать 5 тыс. рублей, а не 2 тыс., как сейчас.

