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В Татарстане утвердили новый список востребованных профессий

13:01, 29.07.2020
В Татарстане утвердили новый список востребованных профессий
Фото: mil.ru

Новый список актуальных профессий Татарстана 2020—2022 годов состоит из 121 профессии и специальностей среднего профессионального образования. Соответствующее распоряжение кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

В список вошли слесари, визажисты, повара, кондитеры, специалисты в области информационной безопасности и т.д.

Цель перечня — совершенствование механизма подготовки кадров и обеспечения условий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в РТ.

Общество Татарстан
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