В Татарстане утвердили новый список востребованных профессий
Новый список актуальных профессий Татарстана 2020—2022 годов состоит из 121 профессии и специальностей среднего профессионального образования. Соответствующее распоряжение кабмина РТ опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.
В список вошли слесари, визажисты, повара, кондитеры, специалисты в области информационной безопасности и т.д.
Цель перечня — совершенствование механизма подготовки кадров и обеспечения условий внедрения регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в РТ.Общество Татарстан
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