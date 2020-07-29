Казанцы начали скупать путевки в Турцию

Жители Казани стали скупать путевки в Турцию. Об этом рассказали туроператоры.

«Конечно, мы рады, что Турция открылась, жизнь начала возвращаться в привычное русло. На сегодняшний момент мы отмечаем достаточно большое количество запросов, люди бронируют Турцию с вылетом из Москвы, из Казани пока нет рейсов», — рассказал президент Ассоциации турагентств РТ Рамиль Мифтахов (цитата по «Вечерней Казани»).



На вопрос, отменяют ли туристы поездки на российский юг в связи с открытием Турции, Мифтахов ответил, что такие случаи есть, но они единичны.

Коммерческий директор Бюро путешествий «Столица» Сергей Мильграм призывает казанцев не торопиться с покупкой турецких путевок.

— Надо повременить, хотя бы недельку подождать, когда вернется первый поток отдыхающих, — считает он.

Ранее авиакомпания Turkish Airlines сообщила о возобновлении прямого авиасообщения с Россией. Уже 3 августа самолеты из Турции должны прибыть в Казань.