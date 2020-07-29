Проведение Игр стран СНГ в Казани могут перенести на более поздний срок

Фото: пресс-служба Минспорта РФ

Организаторы Игр стран СНГ в Казани рассматривают возможность перенести мероприятие на начало октября 2020 года.

Изначально они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса даты были сдвинуты. Предполагалось, что игры пройдут с 4 по 11 сентября.

По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, сейчас организаторы согласовывают перенос, пишет ТАСС.