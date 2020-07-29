Татарстан получил 60 млн рублей для бесплатной вакцинации людей из групп риска

Минздрав РФ выделил Татарстану 60 млн рублей на приобретение вакцины от пневмококковой, менингококковой инфекции, коклюша и ветряной оспы и гриппа рассказала в ходе брифинга в ИА «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Она отметила, что осенью коронавирус никуда не уйдет и этот период будет сложным из-за присоединения других бактериальных и вирусных инфекций.

«Прежде всего мы нацелены на пневмококковую пневмонию, которая тоже дает высокую летальность и осложнения. Поэтому мы призываем прививаться от пневмококка — детям, лицам 65+, лицам с хроническими заболеваниями. Также мы настраиваем наших жителей на максимальную активность в части вакцинирования против гриппа», — заметила Авдонина.

Она добавила, что в ведомстве рассчитывают приобрести вакцины до конца года и максимально охватить ими группы риска.

Вакцинация будет бесплатной, а как только в республику поступит вакцина против гриппа, будет организована активная прививочная кампания. Сейчас рассматривается вопрос о том, где будут стоять мобильные пункты вакцинации.

Так, если вакцина успеет прийти к моменту выборов, то Роспотребнадзор по РТ разместит такие пункты рядом с избирательными участками. Прививку против гриппа также можно будет сделать в мобильных пунктах, а вот от пневмококковой инфекции — только в медучреждениях, потому что там нужен врачебный контроль.



Также Авдонина объяснила, что все ограничительные меры, которые сохраняются по сей день, нужны для того, чтобы сохранить темп снижения заболеваемости.

В минувшую пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от COVID-19 в российской столице будет бесплатной и стартует как только появится вакцина.

