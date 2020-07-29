Правительство РФ направит Татарстану более 2 млрд рублей на льготы по оплате ЖКУ

Фото: realnoevremya.ru Илья Репин

Правительство РФ выделит Татарстану 2,3 млрд рублей на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Льготы будут предоставлены ветеранам, инвалидам, гражданам, пострадавшим из-за радиационных или техногенных катастроф. Они оплачивают 50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. Оставшуюся часть берет на себя государство.

Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте правительства.

В конце июня правительство России распорядилось об индексации размера платы за коммунальные услуги. В Татарстане стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги во втором полугодии вырастет на 4%.

