Этой осенью грипп, ОРВИ и коронавирус будут идти рука об руку: о чем Путин разговаривал с министрами

Сегодня Владимир Путин провел совещание по эпидемиологической ситуации и о подготовке к осенне-зимнему сезону

Сегодня Владимир Путин провел совещание с ключевыми чиновниками по санитарно-эпидемиологической ситуации и по подготовке к осенне-зимнему периоду. Как известно, осенью традиционно растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, поэтому нынешний сезон ожидается особенно сложным — в сочетании с коронавирусом. В материале «Реального времени» — почему так важно вовремя привиться от гриппа в этом году и как обстоят дела с коронавирусной инфекцией.

Путин: «Ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону»

Начал президент с констатации факта: система медицинской помощи в период эпидемии сработала организованно. Президент сказал, что заболеваемость снижается в целом по России, но предупредил: расслабляться рано.



— Ситуация остается сложной и может качнуться в любую сторону. Именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет.

По словам Путина, можно и нужно продолжать выход из режима ограничений, но делать это необходимо максимально аккуратно и вдумчиво. Тем более что в ряде субъектов Федерации положение дел остается сложным.

Таким образом, президент обратил внимание на то, что заблаговременно нужно подготовиться к повышенной нагрузке осенью и зимой, когда к коронавирусной инфекции добавятся традиционные для этого времени года грипп, простуды и ОРВИ.

Об этом он и заслушал доклады своих подчиненных.

Фото kremlin.ru

Татьяна Голикова: первая вакцина от коронавируса запустится в производство в сентябре

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова начала выступление с того, что сообщила: в структуре общего числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекции пневмонии составляют 24%, ОРВИ — 37%, заболевания без клинических проявлений — тоже 37%.

Она напомнила, что ежегодно в сентябре начинается подъем заболеваемости вирусными инфекциями. Как правило, еженедельно в сентябре и октябре фиксируются от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ (их возбудители — аденовирусы, парагрипп и другие). Доля гриппа ранней осенью составляет не более 1%, но с декабря грипп начинает циркулировать по стране. Так что эксперты прогнозируют: в этом году ожидается сочетанная циркуляция вирусов: с нами одновременно будут и грипп, и коронавирус. В этой связи регионам нужно в летние месяцы принять все меры к снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией. Необходимые меры можно разделить на три блока.

Первый блок — профилактические мероприятия. Нужно продолжать поддерживать высокий охват тестированием, выявлять и изолировать контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания, чтобы избегать новых вспышек. Группам риска нужно продолжать оказывать профилактическую помощь.



С июля 2020 года, по мере снятия ограничений, будут возобновляться плановые диспансеризации и вакцинации. В сентябре начнется вакцинация против гриппа. С учетом ситуации ею должны быть охвачены не менее 60% населения, а из групп риска — 75%.



На закупку вакцин против гриппа и других сезонных заболеваний предусмотрено в бюджете 12,5 млрд рублей. Первая поставка в регионы начнется в августе. Также планируется провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на вирусы гриппа А и Б и коронавируса. В приоритетном порядке — группы эпидемического риска (школьники, студенты, интернат, дома престарелых и медработники).

Планируется провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на вирусы гриппа А и Б и коронавируса. Фото mos.ru

Второй блок — организационные мероприятия. 68 субъектов РФ уже сообщили о готовности к осенне-зимнему периоду — сформирован запас лекарств, СИЗ, обучен медперсонал, достаточно коечного фонда.



Голикова рассказала, что новый учебный год в школах начнется, как обычно, в сентябре. Но надо обеспечить проведение традиционных линеек в строгом соответствии с мерами безопасности: во всех школах будет проведена дезинфекция, термометрия, установлены антисептики. 92% вузов тоже планируют начать сезон с 1 сентября, остальные — с 14 сентября. Перенести срок начала можно не более чем на 2 месяца. В вузах будет обеспечен контроль за здоровьем студентов — как в учебных аудиториях, так и в общежитиях.

Голикова рассказала, что новый учебный год в школах начнется, как обычно, в сентябре. Но надо обеспечить проведение традиционных линеек в строгом соответствии с мерами безопасности: во всех школах будет проведена дезинфекция, термометрия, установлены антисептики. 92% вузов тоже планируют начать сезон с 1 сентября, остальные — с 14 сентября. Перенести срок начала можно не более чем на 2 месяца. В вузах будет обеспечен контроль за здоровьем студентов — как в учебных аудиториях, так и в общежитиях. Третий аспект — разработка вакцины. Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна разработана НИЦ им. Гамалеи и Минобороны. В августе 2020 пройдет ее регистрация и тестирование на 1600 добровольцах, а запуск в промышленное производство запланирован на сентябрь. Еще одна вакцина разработана центром «Вектор», уже начались ее совмещенные клинические исследования. Завершение и госрегистрация планируются в сентябре, производство первой партии — в октябре.

Михаил Мурашко: против пневмококковой инфекции будет привит 1 миллион детей

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко констатировал, что пандемия послужила мощным стимулом ресурсно-кадровой мобилизации системы здравоохранения. В марте было развернуто 25 тысяч коек для инфекционных больных, а в июне — июле работали до 185 тысяч коек, из них 25 тысяч — это реанимационная защита. Это позволило не допустить критической загруженности на пиковых нагрузках.

Продолжаются поставки аппаратов ИВЛ. В июле — августе будут поставлены еще более 4 тысяч аппаратов. Сейчас «инфекционных» коек в стране — 165 тысяч, на госпитализации находятся 100 тысяч пациентов, из них на ИВЛ — 3 тысячи. В полную силу работают дистанционные федеральные консультативные центры. Каждый день под их наблюдением находятся более 8 тысяч тяжелых пациентов, и эффект от такой помощи — в улучшении результатов лечения.



Михаил Мурашко констатировал, что пандемия послужила мощным стимулом ресурсно-кадровой мобилизации системы здравоохранения. Фото kremlin.ru

В борьбе с коронавирусной инфекцией задействованы более 500 тысяч медработников, включая 100 тысяч врачей. Все они прошли подготовку, проводятся внутренние и внешние аудиты. Минздрав подготовил уже восьмую версию методических рекомендаций с учетом новых данных и препаратов.

Министр подтвердил, что разработана программа плановой вакцинации от гриппа на этот осенне-зимний сезон. Через две недели начнутся первые поставки в регионы вакцины против гриппа. Для более чем 1 миллиона детей будет проводиться вакцинация не только против гриппа, но и против пневмококковой инфекции.



Анна Попова: заболеваемость COVID-19 снизилась в 10 раз с мая

Главный санитарный врач России подтвердила стабилизацию ситуации с коронавирусом. Она рассказала, что заболеваемость с мая снизилась в 10 раз: с 7% на 10 мая до 0,7% на сегодняшний день. Так что выбранная стратегия поэтапного снятия ограничений в большинстве регионов оправдывается.

Но впереди — новые инфекции и новый сезон. Поэтому важная задача — подготовиться к сезонному подъему заболеваемости. Попова сделала несколько важных акцентов.



В штаммовом составе вакцины против гриппа, рекомендованном ВОЗ, все виды гриппа новые — от них мы не прививались ни в прошлом, ни в позапрошлом году.

Надо избежать внутрибольничного инфицирования людей, потому что они будут поступать в стационары и с обычными ОРВИ, и с коронавирусом. В связи с этим надо учитывать необходимость большого числа лабораторных исследований и готовности коек.

Главный санитарный врач России подтвердила стабилизацию ситуации с коронавирусом. Фото kremlin.ru

Тревогу вызывает приостановка плановой вакцинации людей — например, Попова привела цифры о сотнях миллионах детей в мире, которые не смогли привиться от кори во время пандемии. Поэтому нужно максимально возобновлять вакцинацию.

Ученые продолжают системно изучать вирус. Исследования в лаборатории «Вектор» показали, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории России не выявлено. Также ученые выявили, что вирус сохраняется до 48 часов на различных поверхностях, но против него эффективны применяющиеся дезинфектанты (на основе спиртов и хлора).

Исследования показали, что сочетание коронавирусной инфекции и сезонных заболеваний может привести к ухудшению прогноза по степени тяжести болезни, в том числе для тех людей, которые не входят в обычные группы риска.

Поэтому, напомнила главный санитарный врач, никаких поводов для самоуспокоенности нет. Нужно с особенным вниманием готовиться к эпидемическому сезону.

Промышленность: антиковидная продукция больше не закупается за рубежом

Сергей Цыб, первый замминистра промышленности и торговли РФ, констатировал, что предприятия страны быстро нарастили необходимые мощности. Полностью прекращены закупки антиковидной продукции за рубежом, в регионах сформированы запасы разных видов СИЗ. Максимальные объемы производственных мощностей в сутки достигают 14 млн масок, 530 тысяч респираторов, 230 тысяч защитных костюмов. Возможности предприятий использованы на 70—80%, при этом сохраняется и запас продукции, и даже есть возможность ее экспортировать.

Активно производится медицинское оборудование: с начала пандемии произведены 8,5 тысячи аппаратов ИВЛ, 2,5 тысячи тепловизоров. В августе-сентябре полностью завершатся поставки медоборудования в регионы.

Фарминдустрия осуществляет в полном объеме производство 17 препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции.



В заключение совещания Владимир Путин вновь напомнил о том, что впереди сложный сезон и нужно максимально ориентировать граждан на важность иммунизации против гриппа. Фото kremlin.ru

«Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ»

В заключение совещания Владимир Путин вновь напомнил о том, что впереди сложный сезон и нужно максимально ориентировать граждан на важность иммунизации против гриппа.

— Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа. Подчеркну, это общая задача для всех уровней власти, — сообщил президент.

Второе, на что обратил внимание Путин, — необходимость пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок. «Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны», — строго заявил президент.

— Кроме того, в федеральных и региональных медицинских учреждениях должен быть сохранен резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Также надо предусмотреть возможность быстрого развертывания таких коек из резерва, в том числе для помощи пациентам с осложнениями гриппа и ОРВИ, — распорядился Путин.

Кроме прочего, правительству была дана задача держать на контроле надежность поставок медикаментов на внутренний рынок. Отдельно президент акцентировал внимание на развитии цифровых сервисов и решений — чтобы у граждан была возможность дистанционно общаться с врачом.