Дольщикам самого старого долгостроя Казани доложили о ходе работ

Сегодня на долгострое «Свея» — доме на Достоевского, 57 — прошла первая за долгое время встреча с дольщиками. Новый застройщик в лице Республиканского фонда поддержки дольщиков и подрядчик — строительная компания «Бриз» — рассказали о ходе работ на объекте.



— Заканчиваем демонтаж по фасаду в полном объеме. Дальше получим проектные решения по ограждающим конструкциям по наружным стенам: где-то усиление, укрепление или еще какие мероприятия — это будет проектом предусмотрено по результатам техобследования. Думаю, проектировщики выдадут нам эти решения в ближайшие две недели, они пройдут госэкспертизу и будут воплощены, — сообщил генеральный директор ООО «Бриз» Андрей Беляков.

Кроме того, по его словам, параллельно идет демонтаж инженерных систем: вентиляции, отопления, водопровода и канализации, как в самом доме, так и в подвале. Демонтируются также пластиковые окна, на хранение вывезены около 900 старых оконных конструкций. В скором времени на объект привезут новые окна.

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о возобновлении стройки на самом старом, с 16-летней историей, долгострое Казани.

