Итоги дня: пять кандидатов на выборы президента Татарстана, новые цели страны, открытие ТЦ в Казани
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 13 июля:
- В Татарстане завершился прием документов для выдвижения на должность президента республики. На выборы политические партии выдвинули пять кандидатов.
- На антикоронавирусном штабе мэрии Казани перестали обсуждать COVID-19. Мероприятие «деловой понедельник» вновь превратилось в философско-экономическое обсуждение новых и весьма не новых проектов переустройства столицы. Сегодня на нем обсудили бюджет города и префектуру «Старый город».
- Татарстан получит 645,7 млн рублей на строительство объектов для очистки загрязненных сточных вод Волги. Речь идет о субсидии из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент России Владимир Путин.
- Путин призвал Хуснуллина не упустить шанс решить жилищный вопрос. Президент считает реалистичной цель обеспечить к 2026 году жильем 5 млн российских семей.
- Президент России также поручил своей администрации подготовить указ о национальных целях до 2030 года и скорректировать национальные проекты страны в течение трех месяцев.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил правительство России выделить из федерального бюджета порядка 29 млрд рублей на третью очередь ОЭЗ «Алабуга». Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже поручил профильным ведомствам рассмотреть соответствующее обращение.
- Авиакомпания Тurkish Airlines объявила о намерении возобновить авиасообщение с Россией. Перелеты могут возобновиться с 1 августа. В Казань рейс прибудет 3 августа.
- Сегодня в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк». Территорию торговых комплексов поделили на зоны до 800 кв. м, для каждой из них, как и полагается, предусмотрен отдельный вход.
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