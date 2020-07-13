Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент России Владимир Путин.

Путин отметил, что на повестке вопросы, которые объединяет одна задача — повышение качества жизни россиян. И именно этим власть руководствовалась, когда принимала решения во время эпидемии коронавируса.

«Такое, действительно, общенациональное единение позволило нам достойно ответить на вызов эпидемии — конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом, можно сказать, достойно ответить на вызов эпидемии», — сказал президент России.

Он сообщил, что на 11 июля в России развернуто 170 377 специализированных коек, только 66% из них используются по назначению. И отметил, что летальность в России в разы ниже, чем во многих других странах.

«Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается. Но главное, мы видим позитивную динамику», — сказал Путин.

Во время заседания он призвал Хуснуллина не упустить исторический шанс решить в России жилищный вопрос.