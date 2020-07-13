Сегодня в Казани открылись два торговых центра

Сегодня в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк».

Территорию торговых комплексов поделили на зоны до 800 кв. м, для каждой из них, как и полагается, предусмотрен отдельный вход.

Татарстан 29 июня вышел на второй этап снятия ограничений. Власти республики разрешили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Торговые центры частично начали возобновлять работу. Например, в одном из торговых центров открылся только первый этаж, площадь которого попадает под разрешенные теперь 800 кв. м.

