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Сегодня в Казани открылись два торговых центра

15:35, 13.07.2020
Сегодня в Казани открылись два торговых центра
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани частично открылись два торговых центра — ЦУМ и «Горки Парк».

Территорию торговых комплексов поделили на зоны до 800 кв. м, для каждой из них, как и полагается, предусмотрен отдельный вход.

Татарстан 29 июня вышел на второй этап снятия ограничений. Власти республики разрешили открыть магазины площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Торговые центры частично начали возобновлять работу. Например, в одном из торговых центров открылся только первый этаж, площадь которого попадает под разрешенные теперь 800 кв. м.

ОбществоВластьБизнесРозничная торговляУслуги Татарстан
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