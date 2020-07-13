Путин поручил определить национальные цели до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации подготовить указ о национальных целях до 2030 года и скорректировать национальные проекты страны в течение трех месяцев.



«Прошу администрацию президента, конечно, вместе с профильными ведомствами, с правительством в целом подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития на период до 2030 года», — передает RT слова Путина.

Также в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам глава государства призвал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина кардинально решить жилищный вопрос.



В мероприятии принимает участие президент Татарстана Рустам Минниханов.