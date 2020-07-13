На антикоронавирусном штабе мэрии Казани перестали обсуждать COVID-19

Главное для города — здоровые люди

Сегодня заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом в мэрии Казани, которое на самом деле «деловой понедельник», вновь превратилось в философско-экономическое обсуждение новых и весьма не новых проектов переустройства столицы.

Городской глава Ильсур Метшин напомнил о крупных задачах, которые вышли для города на первый план. Градоначальник озвучил их в своем недавнем выступлении на партконференции «Единой России». Мэр Казани перечислил основные тезисы «Антивирусной стратегии 2020—2025». «На первое место вынесли здоровое общество, и рассматриваем его для себя во всех его аспектах», — подчеркнул мэр.

Нужно строить современные больницы, поликлиники, детские, взрослые. Реализацию этой программы продолжат в Казани.

Необходимо привлекать население к здоровому образу жизни. По словам мэра, сегодня почти 50 процентов казанцев ведут здоровый образ жизни, но «каждый новый процент будет даваться не так легко». Необходимо через занятия в парках и скверах привлекать детей и молодежь.

Большой раздел — «Зеленый город» — экология. В Казани планируют высадить 100 тыс. крупномерных деревьев, чтобы создать «зеленый каркас» столицы. Большая работа ведется с экологами, общественниками: «зеленый каркас» включили в раздел Генплана.

Здоровое общество — здоровые отношения между людьми. Проект «Добрая Казань» продолжается.

«Традиционно Казань оставалась образовательным центром. Хотелось бы, чтобы высшее образование, среднее образование, наши школы, лицеи соответствовали высокому уровню столицы Республики Татарстан, соответствовали новым вызовам, чтобы наши дети выходили в большую жизнь конкурентоспособными. Традиционно Казань была, есть и, уверен, будет центром не только Поволжья, но и одним из центров в Российской Федерации. И мы делаем все возможное, чтобы лучшая молодежь из соседних регионов, самые лучшие абитуриенты, студенты пополняли наши вузы, а затем оставались в качестве активных жителей города, создавали семьи, рожали детей, создавали бизнесы, рабочие места», — отметил Ильсур Метшин еще одну задачу для города.

Новые «продукты» «Старого города»

Метшин напомнил, что несколько лет назад в Казани, благодаря первому президенту республики, а также бизнесу, «в преддверии Универсиады мы начали поднимать эту «штангу» — в столице Татарстана восстановили более 300 зданий в центре города, который раньше фактически стоял в руинах. По словам мэра, Старо-Татарская слобода стала одним из центров, который привлекает как гостей столицы, так и казанцев. Префектура «Старый город» продолжает работы в ветхом фонде. Об этом рассказал ее руководитель Роберт Гарипов.

В центре города 110 многоэтажных жилых домов, из них 72% — 5—6-этажные старые здания, которым в среднем более 60 лет. Проживает в этом районе Казани чуть более 15 тыс. человек. Для них в прошлом году капитально отремонтировали шесть домов, в трех заменили лифты, благоустроили детские площадки и девять придомовых территорий в общей сложности на 14 млн рублей. Здесь же сдано два новых дома, планируется достроить одну многоэтажку в этом году и еще два жилых здания в 2020—2021 годах. До 31 августа все площадки Старого города перейдут на раздельный сбор отходов.

Гарипов отметил, что каждый проект по преображению исторического центра рассматривают на заседании рабочей группы, обсуждают и с президентом республики. Кроме того, работает креативная группа по развитию этой территории. Спикер заявил о том, что Казани нужны новые «продукты» для привлечения туристов.

Планируется организовать пешеходную зону по территории Старо-Татарской слободы.

Предполагается, что в некоторых исторических зданиях разместятся отели современного типа. Будут прорабатываться проекты, чтобы познакомить гостей столицы республики и горожан с историей купечества Старо-Татарской слободы и бытом татарской семьи.

В городе увековечивают историческую память, популяризируют имена выдающихся татарских личностей. На фасаде дома 74 по улице Татарстан появился большой портрет поэта Габдуллы Тукая. Возле дома №58 по улице Тукая разобьют сквер и установят памятник композитору Саре Садыковой. В парке Тинчурина появится бюст этого драматурга. В Казани обновят мемориальные доски на всех объектах, где жили известные люди.

Идет цифровизация реестра объектов и его глубокая инвентаризация, чтобы отслеживать, кто их собственник, какое их состояние.

Реконструируются заводы братьев Крестовниковых и Петцольда, которые станут достопримечательностями Казани.

Ильсур Метшин отдал поручение руководителю исполкома Денису Калинкину связаться с хозяевами территорий речного порта, промышленного порта. Он поручил заняться и территорией иловых полей, чтобы «создать один из самых красивых уголков Казани».

В парках забурлила жизнь

Лето в Казани — время крупных фестивалей и массовых концертов. И несмотря на ограничения, сейчас начали проводить небольшие мероприятия на открытом воздухе, сообщил директор Дирекции парков и скверов Марат Закиров.

Запустили 6-й сезон проекта «Зеленый фитнес». Он охватит 10 парков. Бесплатные танцы и тренировки предусмотрены для аудитории не больше 20 человек.

На прошлой неделе открылась бесплатная творческая мастерская на бульваре «Ак чечеклер», в том числе и для креативных предпринимателей.

В Горкинско-Ометьевском лесу прошла первая в этом году детская «барахолка».

В парке «Крылья Советов» будут по четвергам проводить кинопоказы классических фильмов советского времени.

На набережной озера Кабан продолжаются занятия йогой по понедельникам и четвергам, а медитацией — по воскресеньям.

Там же запустили клуб татарского языка.

Идет благоустройство в парке «Черное озеро». В конце июля закроют общественный туалет на 2 недели. Полностью парк не закрывают.

В парке «Континент» начался ремонт скейт-площадки, а новую запустили в парке им. Урицкого.

Открыты территории озер Лебяжьих и Комсомольского, но купание пока там запрещено.

Оформление земли — теперь в 8 раз быстрее

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов напомнил, что на территории города 646 муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета, и 14 муниципальных унитарных предприятий. По федеральному закону №485 такие предприятия, созданные до даты вступления этого закона в силу, должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. Исключение составляет МУП «Водоканал» как естественная монополия. По мнению комитета, под исключение должно попасть и МУП «Горэлектротранс». К тому же Комитет по транспорту предлагает сохранить в форме МУП «АТП-2» и «АТП-4». Для этого Минземимущество РТ направило письмо в ФАС, и в случае положительного ответа понадобится представление президента республики в адрес правительства РФ для принятия такого решения, пояснил Галяутдинов. Остальные МУП реорганизуют в акционерные общества.

В муниципальной собственности сегодня 1192 объекта недвижимости на общую сумму более 2,5 млрд рублей.

За прошлый год и первую половину нынешнего приняли 142 объекта недвижимости площадью 176 тысяч квадратных метров, 175 объектов инженерной инфраструктуры, 44 единицы движимого имущества.

В прошлом году 1,7 млрд рублей доходов поступило в бюджет Казани от продажи и сдачи в аренду муниципальных объектов, что составило 102% к бюджетным назначениям. Налоговых доходов на 1 июля текущего года поступило на 788 млн рублей, что составило 51% к бюджетным назначениям.

Спикер сообщил, что оптимизация муниципальных услуг, которые перевели в электронный вид, сократила сроки согласования в два раза, а по предоставлению земельных участков — в 8 раз, с 4 месяцев до 2 недель. Теперь казанцы могут получить 17 муниципальных услуг.

Участки для многодетных

Кроме того, Галяутдинов отметил, что в Казани свыше 14 тыс. семей имеют право на получение бесплатных земельных участков. С начала текущего года список пополнили 452 семьи. В Высокогорском районе получили землю более 6 тыс. семей, необходимо обеспечить участками еще свыше 7 тыс. семей.



Примерно 1020 семей можно обеспечить участками в муниципальной и федеральной собственности. Из них 520 земельных участков поставили на государственный кадастровый учет. Оставшиеся 500 земельных участков находятся на стадии формирования. В частности, это территории площадью 74 га в Кульсеитово, 17 га в Сокурах и 2,7 га в Каймарах.

«Также на сегодня ведется работа по вовлечению в оборот новой федеральной территории площадью 963,6 га, расположенной в Высокогорском районе РТ, которая ориентировочно позволит сформировать 3972 земельных участка», — добавил докладчик.

Екатерина Аблаева