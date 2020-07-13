Путин призвал Хуснуллина не упустить шанс решить жилищный вопрос

У правительства России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России, кардинально решить жилищный вопрос. Нужно не упустить этот шанс, над этим нужно настойчиво работать. Это одно из фундаментальных условий нормальной жизни человека и российской семьи», — сказал Путин после доклада вице-премьера Марата Хуснуллина.

Президент считает реалистичной цель обеспечить к 2026 году жильем 5 млн российских семей, ее озвучил Хуснуллин. Путин добавил, что можно добиться и большего.

«Надо только ставить перед собой амбициозные цели», — сказал он.

В июне Хуснуллин доложил Путину, что в России получено 40 тыс. ипотечных кредитов по льготной ставке 6,5%.

