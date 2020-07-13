В Татарстане на должность президента республики претендуют пять кандидатов

В Татарстане завершился прием документов для выдвижения на должность президента республики. На выборы политические партии выдвинули пять кандидатов.

Так, в качестве кандидата от партии «Единая Россия» выдвинут действующий президент Татарстана Рустам Минниханов.

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло председателя Совета регионального отделения Партии «Справедливая Россия» в РТ Альмира Михеева.

Региональное отделение партии «Коммунисты России» в качестве кандидата на выборы главы региона представило первого секретаря рескома Альфреда Валиева.

Региональная конференция ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты Татарстана координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова.

«Партия Роста» в Татарстане выдвинула председателя регионального отделения Олега Коробченко.

Кандидаты выдвигались только политическими партиями, самовыдвижение не предусмотрено законодательством.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев уточнил, что прием документов для выдвижения кандидатов официально завершился вчера, 12 июля. Сейчас идет сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата.

Каждый кандидат в свою поддержку должен собрать 387 подписей депутатов муниципальных образований республики, после чего предоставить документы в ЦИК РТ, где будет проведена проверка подлинности сведений.

