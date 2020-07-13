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Минниханов попросил 29 млрд рублей из бюджета на третью очередь ОЭЗ «Алабуга»

08:36, 13.07.2020
Минниханов попросил 29 млрд рублей из бюджета на третью очередь ОЭЗ «Алабуга»
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов просит правительство России выделить из федерального бюджета порядка 29 млрд рублей на третью очередь ОЭЗ «Алабуга», пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже поручил профильным ведомствам рассмотреть соответствующее обращение.

«Мы презентовали руководству страны наши результаты и планы по развитию третьей очереди, вопрос будет рассматриваться руководством страны», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин посетил ОЭЗ «Алабуга», где ему показали завод по созданию углеродного волокна «Алабуга-Волокно».

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