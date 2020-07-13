Минниханов попросил 29 млрд рублей из бюджета на третью очередь ОЭЗ «Алабуга»

Президент Татарстана Рустам Минниханов просит правительство России выделить из федерального бюджета порядка 29 млрд рублей на третью очередь ОЭЗ «Алабуга», пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уже поручил профильным ведомствам рассмотреть соответствующее обращение.

«Мы презентовали руководству страны наши результаты и планы по развитию третьей очереди, вопрос будет рассматриваться руководством страны», — сказал генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

10 июля премьер-министр России Михаил Мишустин посетил ОЭЗ «Алабуга», где ему показали завод по созданию углеродного волокна «Алабуга-Волокно».

