Тurkish Airlines намерена возобновить перелеты в Казань

Авиакомпания Тurkish Airlines объявила о намерении возобновить авиаперелеты с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Перелеты могут возобновиться с 1 августа. Судя по списку городов, первые самолеты отправятся в Москву, Петербург, Казань, Краснодар, Ростов и Сочи. В Казань рейс прибудет 3 августа.

Пассажиры, которые приобрели билеты с 21 марта 2020 года по 31 августа 2020 года могут вносить неограниченные изменения в билеты, говорится на сайте авиаперевозчика.



Напомним, что с 4 апреля Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами.

