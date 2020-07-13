Тurkish Airlines намерена возобновить перелеты в Казань
Авиакомпания Тurkish Airlines объявила о намерении возобновить авиаперелеты с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Перелеты могут возобновиться с 1 августа. Судя по списку городов, первые самолеты отправятся в Москву, Петербург, Казань, Краснодар, Ростов и Сочи. В Казань рейс прибудет 3 августа.
Пассажиры, которые приобрели билеты с 21 марта 2020 года по 31 августа 2020 года могут вносить неограниченные изменения в билеты, говорится на сайте авиаперевозчика.
Напомним, что с 4 апреля Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами.
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