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Тurkish Airlines намерена возобновить перелеты в Казань

16:52, 13.07.2020
Тurkish Airlines намерена возобновить перелеты в Казань
Фото: realnoevremya.ru

Авиакомпания Тurkish Airlines объявила о намерении возобновить авиаперелеты с Россией. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.

Перелеты могут возобновиться с 1 августа. Судя по списку городов, первые самолеты отправятся в Москву, Петербург, Казань, Краснодар, Ростов и Сочи. В Казань рейс прибудет 3 августа.

Пассажиры, которые приобрели билеты с 21 марта 2020 года по 31 августа 2020 года могут вносить неограниченные изменения в билеты, говорится на сайте авиаперевозчика.

Напомним, что с 4 апреля Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами.

Общество Татарстан
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