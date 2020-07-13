Татарстан досрочно получит 645 млн рублей на оздоровление Волги

Татарстан получит 645,705 млн рублей на строительство объектов для очистки загрязненных сточных вод Волги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет о субсидии из федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Четыре региона — Татарстан, Московская, Нижегородская и Саратовская области — получат субсидию заранее. Это ускорит сроки строительства объектов на их территории.

Московская и Нижегородская области получат такую же сумму — 645,705 млн рублей. Саратовской области выделено 20 млн рублей.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» реализуется с 2018 по 2024 год. Главная цель проекта — улучшение экологического состояния Волги.

Ранее сообщалось, что на оздоровление Волги в Татарстане выделят более 6 млрд рублей.

