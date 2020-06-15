Итоги дня: Путин и самозанятая из Казани, дата Сабантуя и разгром «Ведомостей»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 15 июня.
- Президент России Владимир Путин провел сегодня совещание о мерах поддержки экономики. В ходе мероприятия глава государства много общался с россиянами, расспрашивая их о механизмах получения субсидий и выплат. В том числе поговорил президент и с Лианой Пахаревой — самозанятой из Казани, занимающейся изготовлением кондитерских изделий. Она рассказала о плюсах налога на профессиональный доход, поделилась опытом получения мер поддержки и пообещала угостить Путина своей продукцией.
- В Татарстане Сабантуй намечен на 4 июля. Дата пока не окончательная, признался замруководителя аппарата президента РТ Ильнур Гарипов. Он подчеркнул, что в этом вопросе должны быть взвешены все аргументы.
- Совет директоров газеты «Ведомости» утвердил Андрея Шмарова на посту главного редактора издания, несмотря на его конфликт с коллективом. После этого все пять заместителей главреда подали заявки на увольнение. К ним присоединилась и и.о. шеф-редактора сайта газеты.
- Журналисты выяснили, что наибольшее количество решений по делам о нарушении режима самоизоляции вынес судья из Набережных Челнов Ленар Хасимов. За два месяца он успел вынести решения по 1 816 делам. В один из дней он рассмотрел 252 дела, почти половину из них за полчаса. Таким образом, максимальная скорость судьи доходила до 16 секунд на одно дело.
- С июля авиакомпания «ЮВТ Аэро» начнет выполнять регулярные рейсы в Геленджик из Казани и Нижнекамска.
- Фонд защиты дольщиков Татарстана опроверг сообщения о сносе верхних этажей в казанском ЖК «Золотая середина». По информации пресс-службы, там «разбирают четыре подъезда, чтобы в дальнейшем сделать их в монолитном конструктиве».
- Набережные Челны лидируют в рейтинге инвестиционной привлекательности по республике. По итогам 2019 года автоград обошел даже Казань.
- В Казани задержали пятерых участников массовой драки на улице Баумана. Однако писать друг на друга заявления они отказались.
- УНИКС объявил об уходе пяти баскетболистов. Казанский клуб не стал продлевать контракты с Раймаром Морганом, Элджином Куком, Хаукуром Пальссоном, Алексом Тайюсом и Андреем Кощеевым.
- Глава РБ Радий Хабиров решил отказаться от обязательного ношения перчаток в республике. Теперь в общественных местах жители Башкирии должны находиться только в масках.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым